rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:46

Published Сегодня, 12:46

Modified Сегодня, 12:47

Updated Сегодня, 12:47

«Квадра»: В Курске проведут масштабную работу по замене теплосетей

29 марта 2023, 12:46
Фото: 1MI
Губернатор Курской области Роман Старовойт 30 марта представит областной думе отчет о проделанной в прошлом году работе. В его выступлении предположительно будет затронуто состояние коммунальной отрасли в регионе.

В свою очередь, компания «Квадра» рассказала о том, как продвигаются дела с ремонтом теплосетей в Курске.

Надо отметить, что по мнению независимых экспертов, проблема возникла из-за регулярного недофинансирования отрасли в течение многих десятилетий. В связи с этим необходимо менять самые изношенные коммуникации для сокращения общего износа и числа нештатных ситуаций на сетях, пишет dddkursk.ru.

«Квадра» каждый год в Курске в рамках летней ремонтной кампании меняла более десятка километров сетей. При этом в последние годы объем работ стал больше.

Ремонтный прорыв связан с появлением концессионного соглашения между «Квадрой», а также областными и городскими властями. Его заключение в 2021 году было продиктовано необходимостью значительно увеличить масштабы замены изношенных сетей. Сумма инвестиций достигнет 1,879 миллиарда рублей без НДС. В соответствии с этим соглашением будет проведена реконструкция тепловых сетей, заменено оборудование центральных теплопунктов, восстановлены строительные конструкции и введена система автоматизации и диспетчеризации оборудования. В ходе этой концессии было заменено более 30 километров сетей. В 2023 году компания намерена обновить 22,8 км трубопроводов, из них более 15,6 км — в рамках концессионного соглашения.

Отмечается, что в Курске, так же как и в других городах, масштабы ремонтов теплосетей существенно снизились после того, как произошел распад СССР. В итоге существенная часть инфраструктуры находилась в работе более 40 лет, тогда как срок ее эксплуатации не превышает 30 лет.

Последние несколько лет «Квадра» каждый сезон инвестирует в подготовку объектов теплосетевого комплекса Курска более миллиарда рублей. В этом году объем вложений превысит 1,6 млрд рублей.

 

Отмечается, что уже реализован ряд крупных инфраструктурных проектов, в их числе реконструкция магистральных сетей на улице Красной Армии, которая завершилась в 2019 году. На данном участке с 2019 года не было зафиксировано ни одной нештатной ситуации

В 2023 году ремонтные работы пройдут в Северо-Западном районе города, а именно в районе проспекта Хрущева, Майского бульвара, улиц Косухина и Мыльникова. Здесь планируется заменить около трех километров изношенных труб. Более двух километров новых теплосетей будет проложено по улицам 50 лет Октября, Суворовской, Большевиков, Студенческой и другим. Также ожидается масштабная замена 2,7 километра труб на участках улиц Чехова, Ломоносова, Овечкина, Пионеров, Кольцова, Пирогова, Асеева и 50 лет Октября.

Подпишитесь
Что известно о мощном хлопке, испугавшем жителей в Ростове-на-Дону днем 29 марта
Сегодня, 10:40
Ученый Сергей Парада рассказал, в каких реках Ростовской области можно найти золото
Сегодня, 09:07
В Ростове на строительство Северного радиуса выделили около 3,8 млрд рублей
Сегодня, 11:28
Жители из Ростова и из Батайска сообщили о громком взрыве 29 марта
Сегодня, 10:15
Губернатор Голубев назвал причину звуков взрыва 29 марта в небе над Ростовом
Сегодня, 10:25
Весенний сад зацветет пышным цветом в Ростове-на-Дону
Вчера, 07:22