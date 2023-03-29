«Квадра»: В Курске проведут масштабную работу по замене теплосетей

Ремонтный прорыв связан с появлением концессионного соглашения между «Квадрой», а также областными и городскими властями. Его заключение в 2021 году было продиктовано необходимостью значительно увеличить масштабы замены изношенных сетей. Сумма инвестиций достигнет 1,879 миллиарда рублей без НДС. В соответствии с этим соглашением будет проведена реконструкция тепловых сетей, заменено оборудование центральных теплопунктов, восстановлены строительные конструкции и введена система автоматизации и диспетчеризации оборудования. В ходе этой концессии было заменено более 30 километров сетей. В 2023 году компания намерена обновить 22,8 км трубопроводов, из них более 15,6 км — в рамках концессионного соглашения.