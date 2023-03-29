«Квадра»: В Курске проведут масштабную работу по замене теплосетей

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
В свою очередь, компания «Квадра» рассказала о том, как продвигаются дела с ремонтом теплосетей в Курске.
Надо отметить, что по мнению независимых экспертов, проблема возникла из-за регулярного недофинансирования отрасли в течение многих десятилетий. В связи с этим необходимо менять самые изношенные коммуникации для сокращения общего износа и числа нештатных ситуаций на сетях, пишет dddkursk.ru.
«Квадра» каждый год в Курске в рамках летней ремонтной кампании меняла более десятка километров сетей. При этом в последние годы объем работ стал больше.
Ремонтный прорыв связан с появлением концессионного соглашения между «Квадрой», а также областными и городскими властями. Его заключение в 2021 году было продиктовано необходимостью значительно увеличить масштабы замены изношенных сетей. Сумма инвестиций достигнет 1,879 миллиарда рублей без НДС. В соответствии с этим соглашением будет проведена реконструкция тепловых сетей, заменено оборудование центральных теплопунктов, восстановлены строительные конструкции и введена система автоматизации и диспетчеризации оборудования. В ходе этой концессии было заменено более 30 километров сетей. В 2023 году компания намерена обновить 22,8 км трубопроводов, из них более 15,6 км — в рамках концессионного соглашения.
Отмечается, что в Курске, так же как и в других городах, масштабы ремонтов теплосетей существенно снизились после того, как произошел распад СССР. В итоге существенная часть инфраструктуры находилась в работе более 40 лет, тогда как срок ее эксплуатации не превышает 30 лет.
Последние несколько лет «Квадра» каждый сезон инвестирует в подготовку объектов теплосетевого комплекса Курска более миллиарда рублей. В этом году объем вложений превысит 1,6 млрд рублей.
Отмечается, что уже реализован ряд крупных инфраструктурных проектов, в их числе реконструкция магистральных сетей на улице Красной Армии, которая завершилась в 2019 году. На данном участке с 2019 года не было зафиксировано ни одной нештатной ситуации
В 2023 году ремонтные работы пройдут в Северо-Западном районе города, а именно в районе проспекта Хрущева, Майского бульвара, улиц Косухина и Мыльникова. Здесь планируется заменить около трех километров изношенных труб. Более двух километров новых теплосетей будет проложено по улицам 50 лет Октября, Суворовской, Большевиков, Студенческой и другим. Также ожидается масштабная замена 2,7 километра труб на участках улиц Чехова, Ломоносова, Овечкина, Пионеров, Кольцова, Пирогова, Асеева и 50 лет Октября.