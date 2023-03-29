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Published Сегодня, 08:24

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Updated Сегодня, 08:26

Мигранты из новых регионов РФ могут усугубить наркоситуацию в Ростовской области

29 марта 2023, 08:24
Фото: ТГ канал аntinarkotik_sk
Мигранты из новых регионов РФ могут ухудшить наркоситуацию в Ростовской области
В 2023 году в Ростовской области может ухудшиться наркоситуация из-за мигрантов из присоединенных территорий, сообщает начальник службы по обеспечению деятельности региональной антинаркотической комиссии Александр Бужак в интервью «Донским вестям».

Он отмечает, что в прошлом году в регионе было выявлено более 5,7 тысячи наркопреступлений, и было изъято более 193 килограммов запрещенных веществ.

Спикер добавил, что на ухудшение наркоситуации в регионе могут оказать миграционные потоки, которые возникли после включения в состав Российской Федерации новых территорий, находящихся по соседству с Ростовской областью.

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Бужак предупреждает, что в этом году наркобизнес будет активно использовать информационные ресурсы для пропаганды и продажи наркотиков. Он также подчеркивает, что в Ростовской области следует рассмотреть возможность введения на законодательном уровне принудительного лечения от наркомании и алкоголизма.

Ранее в Ростовской области местный житель пошел под суд за склонение школьниц к употреблению наркотиков.

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