Бужак предупреждает, что в этом году наркобизнес будет активно использовать информационные ресурсы для пропаганды и продажи наркотиков. Он также подчеркивает, что в Ростовской области следует рассмотреть возможность введения на законодательном уровне принудительного лечения от наркомании и алкоголизма.