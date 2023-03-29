Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
Он отмечает, что в прошлом году в регионе было выявлено более 5,7 тысячи наркопреступлений, и было изъято более 193 килограммов запрещенных веществ.
Спикер добавил, что на ухудшение наркоситуации в регионе могут оказать миграционные потоки, которые возникли после включения в состав Российской Федерации новых территорий, находящихся по соседству с Ростовской областью.
Бужак предупреждает, что в этом году наркобизнес будет активно использовать информационные ресурсы для пропаганды и продажи наркотиков. Он также подчеркивает, что в Ростовской области следует рассмотреть возможность введения на законодательном уровне принудительного лечения от наркомании и алкоголизма.
Ранее в Ростовской области местный житель пошел под суд за склонение школьниц к употреблению наркотиков.