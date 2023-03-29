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На Кубани вновь сорвалось заседание по делу экс-главы донского Минздрава Быковской

29 марта 2023, 07:51
Фото: donland.ru
На Кубани вновь сорвалось заседание по делу экс-главы донского Минздрава Быковской
В Кущевском районном суде продолжают отменять заседания по делу бывшей главы Минздрава Ростовской области Татьяны Быковской, об этом сообщили местные СМИ.

Портал «Блокнот. Ростов» сообщил, что с начала 2023 года в Кущевском районном суде удалось провести всего пять заседаний по делу бывшей главы Минздрава Ростовской области Татьяны Быковской и ее заместителя Станислава Беседовского.

При этом издание уточняет, что причины отмены заседаний всегда были разными, иногда причиной их отмены становилась болезнь подзащитных, иногда — неявка одного из московских адвокатов, которые вынуждены добираться до Кущевской на самолете, автомобилях и такси.

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Кроме того, адвокаты Быковской и ее зама всегда просят закончить заседание раньше, чтобы успеть на свои рейсы. Из-за этого рассмотрение дела уже становится затяжным.

Сообщается, что следующее заседание должно состояться 4 апреля.

Ранее антимонопольщики рассказали, как Быковская защищала интересы «Центр 100».

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