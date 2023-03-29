Posted Сегодня, 17:16
Published Сегодня, 17:16
Modified Сегодня, 17:19
Updated Сегодня, 17:19
Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд частично удовлетворил гражданский иск Минобороны РФ к бывшему начальнику продовольственной службы военной части Антону Иванкову. Его признали виновным в краже сухпайков на сумму в один миллион рублей. Военное ведомство требовало взыскать с Иванкова на 260 тысяч рублей больше. Однако суд смягчил наказание, так как у подсудимого на иждивении находятся маленькие дети.
Сухпайки Иванков украл еще в 2019 году. Однако в отчетность недостающие наборы питания включил. Нарушения выявили в ходе внеплановой проверки продовольственного склада в 2021 году. Сообщается, что Иванков тогда уже работал в другой военной части.
Будет ли уже бывший начальник продовольственной службы подавать апелляцию, пока неизвестно.
Ранее в Ростове начался суд над замкомандующим войсками ЮВО Виктором Вороновым, который на деньги Минобороны строил себе дачу.