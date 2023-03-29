Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд частично удовлетворил гражданский иск Минобороны РФ к бывшему начальнику продовольственной службы военной части Антону Иванкову. Его признали виновным в краже сухпайков на сумму в один миллион рублей. Военное ведомство требовало взыскать с Иванкова на 260 тысяч рублей больше. Однако суд смягчил наказание, так как у подсудимого на иждивении находятся маленькие дети.