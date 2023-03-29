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Начпрод военной части в Ростове наворовал сухпайков на один миллион рублей

29 марта 2023, 17:16
Фото: 1MI
В Ростове начальника службы военной части осудили за кражу сухпайков
В Ростове осудили начальника продовольственной службы военной части за кражу сухпайков, сообщили в гарнизонном военном суде.

Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд частично удовлетворил гражданский иск Минобороны РФ к бывшему начальнику продовольственной службы военной части Антону Иванкову. Его признали виновным в краже сухпайков на сумму в один миллион рублей. Военное ведомство требовало взыскать с Иванкова на 260 тысяч рублей больше. Однако суд смягчил наказание, так как у подсудимого на иждивении находятся маленькие дети.

Сухпайки Иванков украл еще в 2019 году. Однако в отчетность недостающие наборы питания включил. Нарушения выявили в ходе внеплановой проверки продовольственного склада в 2021 году. Сообщается, что Иванков тогда уже работал в другой военной части.

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Будет ли уже бывший начальник продовольственной службы подавать апелляцию, пока неизвестно.

Ранее в Ростове начался суд над замкомандующим войсками ЮВО Виктором Вороновым, который на деньги Минобороны строил себе дачу.

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