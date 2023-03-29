Posted Сегодня, 19:55
Published Сегодня, 19:55
Modified Сегодня, 19:55
Updated Сегодня, 19:55
Эксперт объясняет, что в ситуациях, когда слышен только звук взрыва или когда он произошел в непосредственной близости действовать нужно по-разному.
«Если вы услышали только хлопок — не спешите паниковать. Включите радио или телевизор, если произошло что-то серьезное — там обязательно сообщат», — говорит спасатель.
Артем объясняет, что если все же произошел взрыв, то следует как можно быстрее покинуть здание и не приближаться к взрывоопасным предметам.
«Держитесь дальше от окон и труб, защитите голову шапкой или руками. Самую большую опасность представляют осколки», - поясняет спасатель.
Он добавляет, что если слышится свистящий звук потенциально взрывоопасного предмета совсем рядом, нужно лечь на землю или укрыться в углублении, подвале.
«Откройте рот, это поможет избежать разрыва барабанных перепонок от ударной волны. Подняться можно, только если вы полностью убеждены, что взрыв завершился», - советует эксперт.
Ранее ростовчане сообщили о мощном звуке взрыва, сотрясшем дома на Западном, 29 марта.