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Published Сегодня, 19:55

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Updated Сегодня, 19:55

«Не спешите паниковать»: ростовский спасатель рассказал, что делать во время взрыва

29 марта 2023, 19:55
Фото: https://ru.freepik.com/free-photo/flames-going-out-from-burning-house-in-neighbourhood-smoke-emerging-from-roof-on-fire-in-city-landscape-dangerous-fumes-and-smog-from-explosion-getting-out-of-destroyed-building_21610415.htm#query=%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2&position=3&from_view=search&track=sph

Спасатель Белков рассказал, как нужно делать жителям Ростова во время взрыва

О том, что делать, если поблизости слышится сильный звук взрыва или громкий хлопок — корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский спасатель Артем Белков.

Эксперт объясняет, что в ситуациях, когда слышен только звук взрыва или когда он произошел в непосредственной близости действовать нужно по-разному.

«Если вы услышали только хлопок — не спешите паниковать. Включите радио или телевизор, если произошло что-то серьезное — там обязательно сообщат», — говорит спасатель.

Артем объясняет, что если все же произошел взрыв, то следует как можно быстрее покинуть здание и не приближаться к взрывоопасным предметам.

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«Держитесь дальше от окон и труб, защитите голову шапкой или руками. Самую большую опасность представляют осколки», - поясняет спасатель.

Он добавляет, что если слышится свистящий звук потенциально взрывоопасного предмета совсем рядом, нужно лечь на землю или укрыться в углублении, подвале.

«Откройте рот, это поможет избежать разрыва барабанных перепонок от ударной волны. Подняться можно, только если вы полностью убеждены, что взрыв завершился», - советует эксперт.

Ранее ростовчане сообщили о мощном звуке взрыва, сотрясшем дома на Западном, 29 марта.

 

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