Невролог объяснила, какие факторы могут спровоцировать панические атаки

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
Она отметила, что стресс и нахождение в незнакомом месте могут вызвать паническую атаку, но ее можно испытать даже в состоянии полного покоя. Также панические атаки могут вызывать пребывание в замкнутом пространстве или общественном транспорте, громкие звуки, алкоголь или курение, - пишут Известия.
Эксперт подчеркнула, что триггеры у каждого человека могут быть разными. Например, ими могут стать новый необычный вкус, телефонные звонки и секс. При этом панические атаки могут возникать даже во время сна, что делает их особенно коварными. Врач пояснила, что такой процесс является способом для организма сбросить накопленное за день напряжение, если другого выхода ему нет.