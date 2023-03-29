Невролог объяснила, какие факторы могут спровоцировать панические атаки

Эксперт подчеркнула, что триггеры у каждого человека могут быть разными. Например, ими могут стать новый необычный вкус, телефонные звонки и секс. При этом панические атаки могут возникать даже во время сна, что делает их особенно коварными. Врач пояснила, что такой процесс является способом для организма сбросить накопленное за день напряжение, если другого выхода ему нет.