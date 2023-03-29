rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:10

Published Сегодня, 15:10

Modified Сегодня, 15:12

Updated Сегодня, 15:12

Полиция выясняет, кто повесил порнографический плакат с Зеленским и Лорак в Ростове

29 марта 2023, 15:10
Фото: Социальные сети
Порнографический плакат с изображением Владимира Зеленского и Ани Лорак
Собственник рекламного стенда в Ростове обратился в полицию из-за незаконного размещения там порнографического плаката с Зеленским и Ани Лорак, рассказали власти города.

Неизвестные в Ростове повесили на рекламном стенде рядом с музыкальным театром порнографический плакат с изображением обнаженных Владимира Зеленского и Ани Лорак. Позже плакат убрали.

Украинцы атаковали сайт Донской публичной библиотеки из-за патриотической выставки
Узнать подробнее

Власти города рассказали «Дон 24», что размещение изображения было несанкционированным. Владелец стенда не знает, кто решил повесить плакат. Сейчас он обратился с заявлением в полицию.

Это не первый порнографический плакат, размещенный в Ростове. Ранее неизвестные обклеили центр города изображениями эротического характера с Владимиром Зеленским и ростовским репером Влади. Тогда власти обещали, что усилят контроль за рекламными стендами.

Читайте также:
В Ростове-на-Дону усилят контроль за баннерами после скандального плаката с ЗеленскимВ Ростове направили в полицию материалы о порнографических плакатах на улицах городаВ центре Ростова-на-Дону вывесили матерный плакат с изображениями Касты и Зеленского
#Виктория Прутковская#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Город#Зеленский#Ростов-на-Дону#Ростов#Новости
Подпишитесь
Что известно о мощном хлопке, испугавшем жителей в Ростове-на-Дону днем 29 марта
Сегодня, 10:40
Ученый Сергей Парада рассказал, в каких реках Ростовской области можно найти золото
Сегодня, 09:07
В Ростове на строительство Северного радиуса выделили около 3,8 млрд рублей
Сегодня, 11:28
Жители из Ростова и из Батайска сообщили о громком взрыве 29 марта
Сегодня, 10:15
Губернатор Голубев назвал причину звуков взрыва 29 марта в небе над Ростовом
Сегодня, 10:25
Весенний сад зацветет пышным цветом в Ростове-на-Дону
Вчера, 07:22