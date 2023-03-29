Posted Сегодня, 15:10
Published Сегодня, 15:10
Modified Сегодня, 15:12
Updated Сегодня, 15:12
Неизвестные в Ростове повесили на рекламном стенде рядом с музыкальным театром порнографический плакат с изображением обнаженных Владимира Зеленского и Ани Лорак. Позже плакат убрали.
Власти города рассказали «Дон 24», что размещение изображения было несанкционированным. Владелец стенда не знает, кто решил повесить плакат. Сейчас он обратился с заявлением в полицию.
Это не первый порнографический плакат, размещенный в Ростове. Ранее неизвестные обклеили центр города изображениями эротического характера с Владимиром Зеленским и ростовским репером Влади. Тогда власти обещали, что усилят контроль за рекламными стендами.