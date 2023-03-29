Однако стало известно и о другой возможной причине произошедшего, о которой сообщило издание Ro.today со ссылкой на Telegra-канал Baza. В здании якобы мог взорваться беспилотник, который ранее нашли на территории Ростовской области. Сотрудники ведомства, предположительно, хотели разобрать устройство и достать запись с камеры, которой был оборудован дрон. Однако в этот момент беспилотник взорвался, спровоцировав пожар, а трое сотрудников, занимавшиеся его изучением погибли, пишут СМИ.