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Published Сегодня, 13:16

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Пожар в здании Погрануправления ФСБ в Ростове мог произойти из-за взрыва беспилотника

29 марта 2023, 13:16
Фото: Андрей Яцик/ministryofdefenceua/flickr.com/CC BY-SA 2.0
Пожар в здании Погрануправления ФСБ в Ростове мог произойти из-за взрыва беспилотника

BAZA заявила, что причиной пожара в здании ПУ ФСБ в Ростове мог быть разобранный БПЛА

Причиной пожара в здании Погрануправления ФСБ могу стать разобранный беспилотник, пишут СМИ.

Напомним, что 16 марта в Ростове в здании Погрануправления ФСБ произошел крупный пожар. Огонь охватил более 800 квадратных метров одного из зданий ведомства. На тушение пожара ушло несколько часов. Власти официально заявили только об одном пострадавшем. СМИ же пишут, что в пожаре погибли четыре человека, пятеро получили ранения. Официальной версией пожара назвали проблемы с электропроводкой, повлекшие взрыв горюче-смазочных материалов.

Однако стало известно и о другой возможной причине произошедшего, о которой сообщило издание Ro.today со ссылкой на Telegra-канал Baza. В здании якобы мог взорваться беспилотник, который ранее нашли на территории Ростовской области. Сотрудники ведомства, предположительно, хотели разобрать устройство и достать запись с камеры, которой был оборудован дрон. Однако в этот момент беспилотник взорвался, спровоцировав пожар, а трое сотрудников, занимавшиеся его изучением погибли, пишут СМИ.

На видео попал момент взрыва в здании Погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону
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Официально эту версию пожара пока никто не подтверждал. Информация уточняется.

 

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