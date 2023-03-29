«Радикальный метод»: врач посоветовал ростовчанам, как уберечься от аллергии весной

Posted Сегодня, 21:11
Published Сегодня, 21:11
Modified Сегодня, 21:13
Updated Сегодня, 21:13
Врач советует ростовчанам завести «календарь аллергий», в котором отмечены примерные даты начала аллергенных растений.
«Если вы чувствуете недомогание, стоит пройти скарификационные пробы для выяления аллергии. Весной ее симптомы часто путают с ОРВИ», — считает аллерголог.
Людмила добавляет, что аллергикам в Ростове стоит реже гулять в лесах и парках в период активного цветения или выходить на улицу только после дождя. Рацион тоже стоит подкорректировать и исключить из него продукты-провокаторы: чаще всего ими выступают орехи, березовый сок, яблоки, киви и груши, а также любые красные ягоды. От проветривания помещений и использования кондицинеров тоже следует отказаться.
«Если полностью ограничить контакт с аллергеном невозможно, например, с пылью или любимой в семье кошкой, совместно с врачом нужно подобрать антигистаминный препарат. Можно прибегнуть к радикальному методу — постепенно приучать организм к аллергену. Но делать это не под руководством врача не стоит», — говорит медик.
Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростове-на-Дону ожидается снегопад 30 марта.