«Радикальный метод»: врач посоветовал ростовчанам, как уберечься от аллергии весной

Людмила добавляет, что аллергикам в Ростове стоит реже гулять в лесах и парках в период активного цветения или выходить на улицу только после дождя. Рацион тоже стоит подкорректировать и исключить из него продукты-провокаторы: чаще всего ими выступают орехи, березовый сок, яблоки, киви и груши, а также любые красные ягоды. От проветривания помещений и использования кондицинеров тоже следует отказаться.