Расстройство психики выявили у напавшей с топором на студентку худучилища в Ростове

Напомним, что инцидент произошел в октябре 2022 года. В Ростове студентка художественного училища напала на сверстницу прямо во время урока. 12 октября девушка вошла в аудиторию, в которой у ее подруги были занятия, и ударила ее пожарным топориком по голове. Пострадала также и учитель математики, которая пыталась защитить детей.