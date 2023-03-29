Расстройство психики выявили у напавшей с топором на студентку худучилища в Ростове

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
Напомним, что инцидент произошел в октябре 2022 года. В Ростове студентка художественного училища напала на сверстницу прямо во время урока. 12 октября девушка вошла в аудиторию, в которой у ее подруги были занятия, и ударила ее пожарным топориком по голове. Пострадала также и учитель математики, которая пыталась защитить детей.
Как сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Ростовской области, проведенная в ходе следствия комплексная стационарная судебная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что в момент нападения и сейчас девушка страдает психическим расстройством. В связи с этим подозреваемой предписали принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением.
Уголовное дело по факту нападения направлено в суд.