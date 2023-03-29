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Posted Сегодня, 12:05

Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:08

Updated Сегодня, 12:08

Расстройство психики выявили у напавшей с топором на студентку худучилища в Ростове

29 марта 2023, 12:05
Фото: Елизавета Щеглова
Расстройство психики выявили у напавшей с топором на студентку худучилища в Ростове

Девушку, напавшую на студентку худучилища в Ростове, отправят в психбольницу в 2023-м

Подозреваемой в нападении с топором на 17-летнюю девушку в художественном училище города Ростова-на-Дону осенью 2022 года выявили расстройство психики, сообщили в региональном СКР.

Напомним, что инцидент произошел в октябре 2022 года. В Ростове студентка художественного училища напала на сверстницу прямо во время урока. 12 октября девушка вошла в аудиторию, в которой у ее подруги были занятия, и ударила ее пожарным топориком по голове. Пострадала также и учитель математики, которая пыталась защитить детей.

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Как сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Ростовской области, проведенная в ходе следствия комплексная стационарная судебная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что в момент нападения и сейчас девушка страдает психическим расстройством. В связи с этим подозреваемой предписали  принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением.

Уголовное дело по факту нападения направлено в суд.

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