Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
Аналитики провели опрос среди россиян, чтобы узнать, балконы в каких городах они считают самыми красивыми. Лидером в рейтинге стала Москва, 19% опрошенных посчитали, что балконы там самые эстетичные и необычные. Второе место и восхищение 17% респондентов отошло Санкт-Петербургу. Тройку лидеров замкнул Калининград, 10% россиян считают, что именно там самые красивые балконы.
Ростов занял в рейтинге шестое место, уступив также Новосибирску и Казани. Лишь 5% опрошенных посчитали ростовские балконы лучшими в России, пишет Lenta.ru.
Между тем сами ростовчане часто жалуются на аварийное состояние балконов, особенно на старинных зданиях. Конструкции осыпаются, а иногда даже разваливаются по частям.