Аналитики провели опрос среди россиян, чтобы узнать, балконы в каких городах они считают самыми красивыми. Лидером в рейтинге стала Москва, 19% опрошенных посчитали, что балконы там самые эстетичные и необычные. Второе место и восхищение 17% респондентов отошло Санкт-Петербургу. Тройку лидеров замкнул Калининград, 10% россиян считают, что именно там самые красивые балконы.