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Published Сегодня, 12:41

Modified Сегодня, 12:43

Updated Сегодня, 12:43

Ростов вошел топ-10 городов с самыми красивыми балконами

29 марта 2023, 12:41
Фото: Артемка/cc0/wikimedia.org
Ростов вошел топ-10 городов с самыми красивыми балконами
Ростовские балконы назвали одними из самых красивых в России, пишут СМИ.

Аналитики провели опрос среди россиян, чтобы узнать, балконы в каких городах они считают самыми красивыми. Лидером в рейтинге стала Москва, 19% опрошенных посчитали, что балконы там самые эстетичные и необычные. Второе место и восхищение 17% респондентов отошло Санкт-Петербургу. Тройку лидеров замкнул Калининград, 10% россиян считают, что именно там самые красивые балконы.

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Ростов занял в рейтинге шестое место, уступив также Новосибирску и Казани. Лишь 5% опрошенных посчитали ростовские балконы лучшими в России, пишет Lenta.ru.

Между тем сами ростовчане часто жалуются на аварийное состояние балконов, особенно на старинных зданиях. Конструкции осыпаются, а иногда даже разваливаются по частям.

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