Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
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Updated Сегодня, 09:40
В среду, 29 марта, в Ростове-на-Дону на ЗЖМ около 12.15 мск прозвучал мощный звук, похожий на взрыв.
Собственный корреспондент издания, находящийся на улице Портовой, сообщил, что взрыв был достаточной силы, чтобы пошатнуть здание и заставить дребезжать окна, а также сработать сигнализацию у автомобилей. Очевидец рассказал, что звук не был похож на сухой хлопок, который слышно при переходе самолета на сверхзвук.
После этого в чат издания стали поступать сообщения местных жителей.
«Какой-то […] произошел…Жуткий страшный взрыв, дом аж пошатнулся. в окно смотрю — ничего не видно вроде… Но взрыв был капец…», — сообщают жители Западного.
«Здравствуйте. В 12:14 на Коммунистическом проспекте был звук будто от взрыва. Во дворе сработали сигнализации у машин. В квартире затряслись окна», — рассказали горожане.
«Был громкий звук. Будто взрыв! Задрожали окна… Это было в 12.15. По Стачки…», — добавили ростовчане.
В настоящий момент журналисты запросили комментарий у властей региона.