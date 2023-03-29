Собственный корреспондент издания, находящийся на улице Портовой, сообщил, что взрыв был достаточной силы, чтобы пошатнуть здание и заставить дребезжать окна, а также сработать сигнализацию у автомобилей. Очевидец рассказал, что звук не был похож на сухой хлопок, который слышно при переходе самолета на сверхзвук.