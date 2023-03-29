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Posted Сегодня, 09:36

Published Сегодня, 09:36

Modified Сегодня, 09:40

Updated Сегодня, 09:40

Ростовчане сообщают о мощном звуке взрыва, сотрясшем дома на Западном 29 марта

29 марта 2023, 09:36
Фото: 1MI
Ростовчане сообщают о мощном звуке, сотрясшем дома на Западном 29 марта
В Ростове Западный жилой массив сотряс звук мощного взрыва, об этом RostovGazeta сообщили читатели и собственные корреспонденты издания.

В среду, 29 марта, в Ростове-на-Дону на ЗЖМ около 12.15 мск прозвучал мощный звук, похожий на взрыв.

Собственный корреспондент издания, находящийся на улице Портовой, сообщил, что взрыв был достаточной силы, чтобы пошатнуть здание и заставить дребезжать окна, а также сработать сигнализацию у автомобилей. Очевидец рассказал, что звук не был похож на сухой хлопок, который слышно при переходе самолета на сверхзвук.

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После этого в чат издания стали поступать сообщения местных жителей.

«Какой-то […] произошел…Жуткий страшный взрыв, дом аж пошатнулся. в окно смотрю — ничего не видно вроде… Но взрыв был капец…», — сообщают жители Западного.

«Здравствуйте. В 12:14 на Коммунистическом проспекте был звук будто от взрыва. Во дворе сработали сигнализации у машин. В квартире затряслись окна», — рассказали горожане.

«Был громкий звук. Будто взрыв! Задрожали окна… Это было в 12.15. По Стачки…», — добавили ростовчане.

В настоящий момент журналисты запросили комментарий у властей региона.

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