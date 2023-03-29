Стало известно, что угрожает аллергикам из Ростова весной

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
По словам эксперта, частая смена температур в марте и ветренная погода способствуют появлению симптомов аллергии.
«Первые цветы зацветают в марте и наш ростовский ветер разносит пыльцу на очень большие расстояния. Это приводит к проявлению полиноза или сенной лихорадки. Это одна из первых весенних сезонных аллергий», — объясняет врач.
Людмила Силина добавляет, что аллергены могут скрываться также в реагентах, которыми очищают дорожное покрытие.
«Все больше горожан приходят с аллергией на техническую соль, первоцветы и плесень. Из-за повышенной влажности в марте, плесень распространяется быстро и может раздражать дыхательные пути», — рассказывает аллерголог.
Медик добавляет, что еще одним источником мартовских аллергий является пыль, поэтому людям с гиперчувствительность не стоит выходить на улицу без маски.
Ранее RostovGazeta писала о том, что высаженная в Ростове лаванда может стать настоящей бедой для аллергиков.