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Posted Сегодня, 11:49

Published Сегодня, 11:49

Modified Сегодня, 11:53

Updated Сегодня, 11:53

Стало известно, что угрожает аллергикам из Ростова весной

29 марта 2023, 11:49
Фото: Mojpe/pixabay
Ростовский аллерголог рассказала, где скрываются аллергены в марте

Ростовский врач рассказала, где скрываются аллергены весной

Наибольшее количество обострений у алергиков приходится на апрель и май, но у гиперчувствительных людей приступы начинаются уже в марте, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала ростовский врач-аллерголог Людмила Силина

По словам эксперта, частая смена температур в марте и ветренная погода способствуют появлению симптомов аллергии.

«Первые цветы зацветают в марте и наш ростовский ветер разносит пыльцу на очень большие расстояния. Это приводит к проявлению полиноза или сенной лихорадки. Это одна из первых весенних сезонных аллергий», — объясняет врач.

Людмила Силина добавляет, что аллергены могут скрываться также в реагентах, которыми очищают дорожное покрытие.

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«Все больше горожан приходят с аллергией на техническую соль, первоцветы и плесень. Из-за повышенной влажности в марте, плесень распространяется быстро и может раздражать дыхательные пути», — рассказывает аллерголог.

Медик добавляет, что еще одним источником мартовских аллергий является пыль, поэтому людям с гиперчувствительность не стоит выходить на улицу без маски.

 

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#Здоровье#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Анна Ивченко
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