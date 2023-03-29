Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
Смертельное ранение на боях спецоперации получил 28-летний уроженец Верхнедонского района Ростовской области Евгений Сенякин. Молодой человек ранее отбывал наказание в колонии, в 2022 году в качестве добровольца ЧВК «Вагнер» он отправился в зону СВО. Там он дослужился до командира отделения снайперов.
Евгения не стало в январе 2023 года под Бахмутом в ДНР. О месте и дате похорон бойца пока ничего не известно, пишет Donday.
Официально гибель бойца не подтверждена, информация уточняется.
Ранее стало известно, что в спецоперации погиб 39-летний доброволец из Батайска Рауф Совзиев. Дома его не дождались жена и маленькая дочь.
До этого сообщили о гибели в СВО 25-летнего военнослужащего Александра Беланова из Неклиновского района. Смертельное ранение он также получил под Бахмутом.