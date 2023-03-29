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Снайпер ЧВК «Вагнер» Евгений Сенякин из Ростовской области погиб под Бахмутом

29 марта 2023, 12:10
Фото: ok.ru/knigapamya52108110004436
Снайпер ЧВК «Вагнер» Евгений Сенякин из Ростовской области погиб под Бахмутом

28-летний боец ЧВК Евгений Сенякин из Ростовской области погиб в зоне спецоперации

В ходе спецоперации погиб снайпер ЧВК «Вагнер» Евгений Сенякин, сообщают СМИ.

Смертельное ранение на боях спецоперации получил 28-летний уроженец Верхнедонского района Ростовской области Евгений Сенякин. Молодой человек ранее отбывал наказание в колонии, в 2022 году в качестве добровольца ЧВК «Вагнер» он отправился в зону СВО. Там он дослужился до командира отделения снайперов.

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Евгения не стало в январе 2023 года под Бахмутом в ДНР. О месте и дате похорон бойца пока ничего не известно, пишет Donday.

Официально гибель бойца не подтверждена, информация уточняется.

Ранее стало известно, что в спецоперации погиб 39-летний доброволец из Батайска Рауф Совзиев. Дома его не дождались жена и маленькая дочь.

До этого сообщили о гибели в СВО 25-летнего военнослужащего Александра Беланова из Неклиновского района. Смертельное ранение он также получил под Бахмутом.

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