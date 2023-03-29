Смертельное ранение на боях спецоперации получил 28-летний уроженец Верхнедонского района Ростовской области Евгений Сенякин. Молодой человек ранее отбывал наказание в колонии, в 2022 году в качестве добровольца ЧВК «Вагнер» он отправился в зону СВО. Там он дослужился до командира отделения снайперов.