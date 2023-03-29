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Сотрудница донского call-центра сливала данные абонентов

29 марта 2023, 08:28
Фото: MÁV Zrt./cc by sa/wikimedia.org
Сотрудница донского call-центра получила условный срок за слив данных абонентов
В Белой Калитве сотрудница местного call-центра получила условный срок за продажу личных данных абонентов, об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Ростовской области.

Силовики задокументировали и пресекли незаконную деятельность сотрудницы белокалитвинского call-центра федерального оператора связи Марины Седиковой, которая подозревалась в незаконном копировании детализации абонентов и передаче данных третьим лицам.

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Сообщается, что дончанка устроилась на работу в прошлом году и начала реализовывать личные данные абонентов. По итогам расследования Белокалитвинский городской суд признал Седикову виновной и приговорил ее к одному году лишения свободы условно. Решение суда уже вступило в силу.

В прошлом году сообщили о сливах восьми баз данных медицинских учреждений.

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