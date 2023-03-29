Сотрудница донского call-центра получила условный срок за слив данных абонентов

Сообщается, что дончанка устроилась на работу в прошлом году и начала реализовывать личные данные абонентов. По итогам расследования Белокалитвинский городской суд признал Седикову виновной и приговорил ее к одному году лишения свободы условно. Решение суда уже вступило в силу.