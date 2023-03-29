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Posted Сегодня, 18:53

Published Сегодня, 18:53

Modified Сегодня, 18:55

Updated Сегодня, 18:55

Стало известно, когда закончатся заморозки в Ростове

29 марта 2023, 18:53
Фото: 1MI
Стало известно, когда тепло вернется в Ростов
Тепло вернется в Ростов в начале следующей недели, однако дожди будут идти еще несколько дней, сообщают синоптики.

В конце текущей недели в Ростове ожидаются заморозки. Температура воздуха в городе опустится до нуля градусов. Также в пятницу, 31 марта, в Ростове ожидается снегопад. Осадки будут идти до конца недели. На этом фоне коммунальные службы перевели в режим повышенной готовности.

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Потепление вернется в Ростов с началом следующей недели. Температура воздуха в городе с 3 апреля поднимется до +15 градусов днем и +10 ночью. Однако дожди в городе не прекратятся до 8 апреля. После этого весна окончательно обоснуется в Ростове.

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