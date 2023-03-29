Posted Сегодня, 18:53
Published Сегодня, 18:53
Modified Сегодня, 18:55
Updated Сегодня, 18:55
В конце текущей недели в Ростове ожидаются заморозки. Температура воздуха в городе опустится до нуля градусов. Также в пятницу, 31 марта, в Ростове ожидается снегопад. Осадки будут идти до конца недели. На этом фоне коммунальные службы перевели в режим повышенной готовности.
Потепление вернется в Ростов с началом следующей недели. Температура воздуха в городе с 3 апреля поднимется до +15 градусов днем и +10 ночью. Однако дожди в городе не прекратятся до 8 апреля. После этого весна окончательно обоснуется в Ростове.
Ранее стало известно, что угрожает аллергикам из Ростова весной.