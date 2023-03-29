Потепление вернется в Ростов с началом следующей недели. Температура воздуха в городе с 3 апреля поднимется до +15 градусов днем и +10 ночью. Однако дожди в городе не прекратятся до 8 апреля. После этого весна окончательно обоснуется в Ростове.