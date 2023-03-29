Posted Сегодня, 15:26
Published Сегодня, 15:26
Modified Сегодня, 15:28
Updated Сегодня, 15:28
Как сообщили в компании, это соответствует обновленной стратегии Gloria Jeans, направленной на увеличение средней площади магазинов до 1500 квадратных метров.
В 2023 году ритейлер планирует открыть 130 магазинов, в том числе на местах, где ранее располагались международные бренды, такие как Uniqlo, Decathlon, M& S и другие. Ранее в этом году Gloria Jeans выиграл тендер на право открыть трехэтажный магазин в «Галерее Актер» в Москве, который займет площадь почти в 5 тысяч квадратов.
Напомним, что в середине 2022 года H&M Group решила покинуть российский рынок, но перед этим устроила распродажу товаров в своих магазинах. Только по Ростову их было несколько, в том числе в торговых центрах «Мега, «МегаМАг», «Горизонт» и «Золотой Вавилон». В первые дни распродажа в H&M превратилась в настоящее столпотворение, покупателям приходилось стоять в очередях не меньше часа.