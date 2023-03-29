Напомним, что в середине 2022 года H&M Group решила покинуть российский рынок, но перед этим устроила распродажу товаров в своих магазинах. Только по Ростову их было несколько, в том числе в торговых центрах «Мега, «МегаМАг», «Горизонт» и «Золотой Вавилон». В первые дни распродажа в H&M превратилась в настоящее столпотворение, покупателям приходилось стоять в очередях не меньше часа.