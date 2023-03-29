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Published Сегодня, 15:26

Modified Сегодня, 15:28

Updated Сегодня, 15:28

Стало известно, кто займет площади закрывшегося H&M в Ростове

29 марта 2023, 15:26
Фото: rostovgazeta.ru
Ростовский бренд одежды займет 1500 квадратных метров H&M в ТРЦ «Мегамаг»

Ростовский бренд одежды займет 1500 квадратных метров H&M в ТРЦ «Мегамаг»

Ростовский бренд одежды Gloria Jeans займет 1,5 тысячи квадратных метров в торгово-развлекательном комплексе «Мегамаг» на левом берегу Дона, заменив магазины H&M, которые закрыли свои розничные точки в России, сообщает «РБК-Ростов».

Как сообщили в компании, это соответствует обновленной стратегии Gloria Jeans, направленной на увеличение средней площади магазинов до 1500 квадратных метров.

В 2023 году ритейлер планирует открыть 130 магазинов, в том числе на местах, где ранее располагались международные бренды, такие как Uniqlo, Decathlon, M& S и другие. Ранее в этом году Gloria Jeans выиграл тендер на право открыть трехэтажный магазин в «Галерее Актер» в Москве, который займет площадь почти в 5 тысяч квадратов.

Напомним, что в середине 2022 года H&M Group решила покинуть российский рынок, но перед этим устроила распродажу товаров в своих магазинах. Только по Ростову их было несколько, в том числе в торговых центрах «Мега, «МегаМАг», «Горизонт» и «Золотой Вавилон». В первые дни распродажа в H&M превратилась в настоящее столпотворение, покупателям приходилось стоять в очередях не меньше часа.

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