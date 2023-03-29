RostovGazeta провела опрос среди родителей школьников в Ростовской области. Большинство из них пожаловались, что еда в учебных заведениях невкусная и опасная. «Из всего „многообразия“ ребёнок ест только какую-то запеканку. Остальное всё холодное и невкусное. А, ну, и яблоки, печенье, конфеты — короче, всё то, что не готовят», «В школе №3 Ростова-на-Дону кормят отвратительно, по рассказам ребёнка, котлеты внутри сырые, бывают полностью засохшие блюда, похожие на вчерашние. Кормят невкусно, ребёнок каждый раз голодный, так как есть эту „еду“ невозможно», «Сыночек жалуется на слипшиеся макароны и переваренные сосиски. Приходится готовить ему самой».