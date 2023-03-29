Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
Отравления детей в школьных столовых — явление нередкое в Ростовской области. Так, буквально в январе месяца назад уголовное дело возбудили из-за отравления школьников в Тарасовском районе. Ученики начальных и средних классов жаловались на тошноту и кишечное расстройство. Позже у них выявили норовирусную инфекцию.
Фигурантом скандалов об отравлении детей в школах становился Батайск. Например, в сентябре прошлого года котлеты и сосиски в тесте спровоцировали резкое недомогание у учеников школы №12. Шестерых детей тогда госпитализировали, а по факту отравления возбудили уголовное дело. В учебное учреждение тогда нагрянули санэпидемстанция, прокуратура и Следственный комитет.
Массовое отравление детей произошло и в одном из лицеев Батайска. Суд уже начал рассматривать уголовное дело в отношении заведующей столовой учебного заведения. Ее обвинили в нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Следствие считает, что в обвиняемая халатно подошла к дезинфекции пищеблока и не обеспечила безопасность продукции, переназначенной для учеников. В результате у 19 учащихся возникло острое пищевое отравление, вызванное норовирусом.
Также в конце прошлого года ученик лицея №3 в Батайске обнаружил в своей порции макарон из столовой чей-то накладной ноготь. Тогда общественность возмутило, что сотрудники пищевого блока готовят еду с длинными ногтями и без перчаток. Однако позже власти Батайска усомнились, что фото сделано в лицее №3. Якобы цвет столов на фото и в учебном заведении отличается.
Прежде всего, на безопасность еды в школьных столовых влияет соблюдение санитарно-эпидемиологических норм. В большинстве скандалов с отравлениями позже выяснялось, что сотрудники невнимательно относились к дезинфекции рабочих поверхностей, мытью продуктов, не следили за их качеством и сроком годности.
Однако большую роль в вопросе качества питания играют его поставщики. Например, самым крупным поставщиком питания в школы Ростовской области является ОАО «ПЛОДООВОЩТОРГ». Контракты с ней заключены на сумму почти в 86 миллионов рублей. Согласно данным сервиса «Спарк Маркер», отличительной чертой компании является демпинг. Она экономит на качестве товаров, чтобы из-за низкой цены выиграть контракты на поставку питания.
На демпинге пойман и другой поставщик питания в школы Ростовской области — ООО «Парус». Чтобы побеждать в торгах, компания закупает продукты по цене примерно на 25% ниже, чем у других поставщиков. Однако качество такого питания вызывает целый ряд вопросов.
После массовых отравлений детей в батайских школах родители учеников неоднократно жаловались на питание в столовой. Они писали: «Дети жалуются, что кормят очень плохо, и повара очень злые! Причем мои дети не перебирают в еде, просто реально невкусно!», «Дочь отказывается есть там. Говорит, лучше голодной походить, чем есть ту гадость. Видимо, везде так».
RostovGazeta провела опрос среди родителей школьников в Ростовской области. Большинство из них пожаловались, что еда в учебных заведениях невкусная и опасная. «Из всего „многообразия“ ребёнок ест только какую-то запеканку. Остальное всё холодное и невкусное. А, ну, и яблоки, печенье, конфеты — короче, всё то, что не готовят», «В школе №3 Ростова-на-Дону кормят отвратительно, по рассказам ребёнка, котлеты внутри сырые, бывают полностью засохшие блюда, похожие на вчерашние. Кормят невкусно, ребёнок каждый раз голодный, так как есть эту „еду“ невозможно», «Сыночек жалуется на слипшиеся макароны и переваренные сосиски. Приходится готовить ему самой».
Как правило, проблемы некачественного питания детей в школах решают уже по факту случившегося отравления. Однако вопрос требует глобального решения и пересмотра формата организации питания.
В конце прошлого года ростовские депутаты выступили с идеей. Они предлагают школам самим заниматься организацией питания, без привлечения подрядчиков. Для этого учебные заведения оснастят недостающим оборудованием для приготовления еды.
Школы, которые сейчас вводятся в эксплуатацию, уже оснащают функциональными кухнями. «Они уже лучше фешенебельных ресторанов. Они самостоятельно могут готовить», — говорят депутаты. Они предполагают, что если школы сами будут заниматься организацией питания, удастся избежать проблем с поставкой дешевых и некачественных продуктов не первой свежести.