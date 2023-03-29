В Ростовской области планируют наладить производство сыров с голубой плесенью. Цех по его изготовлению запустят уже в апреле этого года на базе завода «Егорлык Молоко». Заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров рассказал «Интерфакс Юг», что предприятие увеличило производство сыра на 23% в текущем году.