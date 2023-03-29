Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
В Ростовской области планируют наладить производство сыров с голубой плесенью. Цех по его изготовлению запустят уже в апреле этого года на базе завода «Егорлык Молоко». Заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров рассказал «Интерфакс Юг», что предприятие увеличило производство сыра на 23% в текущем году.
Также, по словам Гончарова, помимо изготовления сыра с плесенью, в регионе хотят увеличить производство моцареллы и сыров с белой плесенью.
Ранее губернатор Ростовской области рассказал о развитии импортозамещающих производств.