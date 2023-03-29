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Published Сегодня, 13:38

Modified Сегодня, 13:40

Updated Сегодня, 13:40

Сыр с голубой плесенью начнут массово производить в Ростовской области

29 марта 2023, 13:38
Фото: MilStan/cc by/flickr.com
Сыр с голубой плесенью начнут производить в Ростовской области

В Ростовской области запустят производство сыров с голубой плесенью с апреля 2023-го

В этом году в Ростовской области запустят производство сыров с голубой плесенью, рассказал заместитель губернатора Виктор Гончаров.

В Ростовской области планируют наладить производство сыров с голубой плесенью. Цех по его изготовлению запустят уже в апреле этого года на базе завода «Егорлык Молоко». Заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров рассказал «Интерфакс Юг», что предприятие увеличило производство сыра на 23% в текущем году.

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Также, по словам Гончарова, помимо изготовления сыра с плесенью, в регионе хотят увеличить производство моцареллы и сыров с белой плесенью.

Ранее губернатор Ростовской области рассказал о развитии импортозамещающих производств.

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#Виктория Прутковская#Экономика#Бизнес#Новости#Ростовская область#Гончаров Виктор Георгиевич
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