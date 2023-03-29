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Updated Сегодня, 16:02

Центральный ЗАГС и три старинных здания в Ростове вошли в список ОКН

29 марта 2023, 16:00
Фото: Яндекс. Карты
ЗАГС на Университетском, 48 в Ростове

Центральный ЗАГС и еще три здания в центре в Ростове признаны памятниками архитектуры

Четырем зданиям в центре Ростова присвоили статус объекта культурного наследия регионального значения, соответствующие документы опубликованы на сайте правительства региона.

В реестр объектов культурного наследия Ростовской области добавили четыре здания, построенные в конце XIX — начале ХХ века. Среди них дом А. К. Фабовского на Социалистической, 138. Он был возведен в 1892 году. Также список пополнили два доходных дома — Н. В. Ларионовой и Г. К. Штреля. Первый находится в Крыловском переулке, 18/109 и был построен в 1911 году. Дом Штреля расположен на Станиславского, 110. Его возвели в 1894–1897 годах.

Попал в список объектов культурного наследия и главный городской ЗАГС на Университетском, 48. Здание построили в 1811 году. Ранее там находилась школа Ф. А. Феофани.

Ранее сообщалось, что на охрану объектов культурного наследия в Ростовской области направили один миллиард рублей.

Театральная площадь Ростова получила статус ОКН Ростовской области в 2023 году
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Попал в список объектов культурного наследия и главный городской ЗАГС на Университетском, 48. Здание построили в 1811 году. Ранее там находилась школа Ф. А. Феофани.

Ранее сообщалось, что на охрану объектов культурного наследия в Ростовской области направили один миллиард рублей.

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