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В реестр объектов культурного наследия Ростовской области добавили четыре здания, построенные в конце XIX — начале ХХ века. Среди них дом А. К. Фабовского на Социалистической, 138. Он был возведен в 1892 году. Также список пополнили два доходных дома — Н. В. Ларионовой и Г. К. Штреля. Первый находится в Крыловском переулке, 18/109 и был построен в 1911 году. Дом Штреля расположен на Станиславского, 110. Его возвели в 1894–1897 годах.
Попал в список объектов культурного наследия и главный городской ЗАГС на Университетском, 48. Здание построили в 1811 году. Ранее там находилась школа Ф. А. Феофани.
Ранее сообщалось, что на охрану объектов культурного наследия в Ростовской области направили один миллиард рублей.
Попал в список объектов культурного наследия и главный городской ЗАГС на Университетском, 48. Здание построили в 1811 году. Ранее там находилась школа Ф. А. Феофани.
Ранее сообщалось, что на охрану объектов культурного наследия в Ростовской области направили один миллиард рублей.