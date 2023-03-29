В реестр объектов культурного наследия Ростовской области добавили четыре здания, построенные в конце XIX — начале ХХ века. Среди них дом А. К. Фабовского на Социалистической, 138. Он был возведен в 1892 году. Также список пополнили два доходных дома — Н. В. Ларионовой и Г. К. Штреля. Первый находится в Крыловском переулке, 18/109 и был построен в 1911 году. Дом Штреля расположен на Станиславского, 110. Его возвели в 1894–1897 годах.