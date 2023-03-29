Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
В ходе интервью доктор геолого-минералогических наук Сергей Парада рассказал изданию «КП — Кубань», что геологи продолжают проводить золоторудные разведки на юге России. Эти исследования позволили выяснить, что золото встречается практически везде, начиная от Ростовской области и заканчивая месторождения Дагестана и Северной Осетии.
По словам ученого, золото, платину и алмазы можно найти в рассеянном состоянии в любой песчинке, однако значительные золотые самородки находили только в устье Власинчихи, весь их составлял от 683 до 990 граммов.
«На многих реках СКФО есть россыпепроявления золота с низкими содержаниями или с маленькими запасами в несколько килограммов», — рассказал Парада, добавив, что ученым удалось найти драгоценную руду и в Ростовской области. Рудопроявление Керчик скрывается под толщей пород на глубине около 70 метров, однако оценить точные объемы золотых запасов и окупаемость инвестиций на проблемную добычу пока не представляется возможным.
Ранее дончанам рассказали, что вместе с бытовой техникой они выбрасывают килограммы золота.