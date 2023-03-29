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Ученый Сергей Парада рассказал, в каких реках Ростовской области можно найти золото

29 марта 2023, 09:07
Фото: А.Н. Рудой/wikimedia.org
Ученый рассказал, в каких реках Ростовской области можно найти золото
Ученый из Южного научного центра РАН Сергей Парада рассказал, где в Ростовской области находится река с золотыми месторождениями, подробностями поделились СМИ Краснодарского края.

В ходе интервью доктор геолого-минералогических наук Сергей Парада рассказал изданию «КП — Кубань», что геологи продолжают проводить золоторудные разведки на юге России. Эти исследования позволили выяснить, что золото встречается практически везде, начиная от Ростовской области и заканчивая месторождения Дагестана и Северной Осетии.

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По словам ученого, золото, платину и алмазы можно найти в рассеянном состоянии в любой песчинке, однако значительные золотые самородки находили только в устье Власинчихи, весь их составлял от 683 до 990 граммов.

«На многих реках СКФО есть россыпепроявления золота с низкими содержаниями или с маленькими запасами в несколько килограммов», — рассказал Парада, добавив, что ученым удалось найти драгоценную руду и в Ростовской области. Рудопроявление Керчик скрывается под толщей пород на глубине около 70 метров, однако оценить точные объемы золотых запасов и окупаемость инвестиций на проблемную добычу пока не представляется возможным.

Ранее дончанам рассказали, что вместе с бытовой техникой они выбрасывают килограммы золота.

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