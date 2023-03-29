«На многих реках СКФО есть россыпепроявления золота с низкими содержаниями или с маленькими запасами в несколько килограммов», — рассказал Парада, добавив, что ученым удалось найти драгоценную руду и в Ростовской области. Рудопроявление Керчик скрывается под толщей пород на глубине около 70 метров, однако оценить точные объемы золотых запасов и окупаемость инвестиций на проблемную добычу пока не представляется возможным.