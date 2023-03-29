В Ростове из-за гроз, снега и ветра объявили штормовое предупреждение до 1 апреля

Posted Сегодня, 05:35
Published Сегодня, 05:35
Modified Сегодня, 05:37
Updated Сегодня, 05:37
Ростовский гидрометцентр СК УГМС представил прогноз, согласно которому со среды, 29 марта, по пятницу, 31 марта, в Ростовской области ожидаются сложные погодные условия. Синоптики предсказывают дождь с грозой и порывами ветра скоростью до 18 метров в секунду 29 марта.
Следующие два дня, 30 и 31 марта, в Ростовской области ожидаются сильные осадки в виде дождя, мокрого снега и гололеда, скорость ветра также увеличится до 20 метров в секунду, а максимальная температура воздуха днем в большинстве районов не поднимется выше +4 градусов.
Управление ГО и ЧС предупреждает, что во время такой погоды возможно возникновение аварий, падение деревьев или рекламных щитов, а также обрыв линий электропередачи.
Жителям рекомендовано сократить время пребывания на улице, держаться подальше от легких и аварийных конструкций и объектов, а также тщательно выбирать место для парковки. В случае экстренной ситуации необходимо звонить по номеру 112.
Ранее в Ростовской области объявили штормовое предупреждение до 2 апреля.