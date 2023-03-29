В Ростове из-за гроз, снега и ветра объявили штормовое предупреждение до 1 апреля

Следующие два дня, 30 и 31 марта, в Ростовской области ожидаются сильные осадки в виде дождя, мокрого снега и гололеда, скорость ветра также увеличится до 20 метров в секунду, а максимальная температура воздуха днем в большинстве районов не поднимется выше +4 градусов.