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Published Сегодня, 05:35

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В Ростове из-за гроз, снега и ветра объявили штормовое предупреждение до 1 апреля

29 марта 2023, 05:35
Фото: pxhere.com
В Ростове из-за гроз, снега и ветра объявили штормовое предупреждение до 1 апреля
В Ростове объявили штормовое предупреждение из-за неблагоприятной погоды с 29 марта, об этом сообщили специалисты управления ГО и ЧС на портале городской администрации.

Ростовский гидрометцентр СК УГМС представил прогноз, согласно которому со среды, 29 марта, по пятницу, 31 марта, в Ростовской области ожидаются сложные погодные условия. Синоптики предсказывают дождь с грозой и порывами ветра скоростью до 18 метров в секунду 29 марта.

Следующие два дня, 30 и 31 марта, в Ростовской области ожидаются сильные осадки в виде дождя, мокрого снега и гололеда, скорость ветра также увеличится до 20 метров в секунду, а максимальная температура воздуха днем в большинстве районов не поднимется выше +4 градусов.

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Управление ГО и ЧС предупреждает, что во время такой погоды возможно возникновение аварий, падение деревьев или рекламных щитов, а также обрыв линий электропередачи.

Жителям рекомендовано сократить время пребывания на улице, держаться подальше от легких и аварийных конструкций и объектов, а также тщательно выбирать место для парковки. В случае экстренной ситуации необходимо звонить по номеру 112.

Ранее в Ростовской области объявили штормовое предупреждение до 2 апреля.

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