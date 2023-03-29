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В Ростове масштабные отключения электричеств оставят без света десятки домов 29 марта

29 марта 2023, 05:10
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове масштабные отключения электричеств оставят без света десятки домов 29 марта
В Ростове в среду, 29 марта, без электроснабжения останутся жители десятков домов, об этом сообщили на портале АО «Донэнерго».

Согласно информации графика отключений, в среду, 29 марта, в Ростове ожидаются масштабные отключения электроэнергии.

Так в течение рабочего дня с 09.00 до 17.00 мск без света останутся дома в Нахичевани по улицам 21-й и 23-й Линии, Мясникова, а также здания на ЗЖМ по улицам Каширской и Краснодарской.

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Также на Западном собираются отключить свет в домах на улицах 30-летия Октября, Задонской, Пескова, Учебной, Совхозной с 08.00 по 18.00 мск следующего дня. На ночь свет будут включать.

Кроме того массовые отключения ожидаются и в Пролетарском районе Ростова, на СЖМ по улицам Королева, Орбитальной и Добровольского, в Садах поселка Чкалова, на улице Очаковской, Красных Зорь и в переулке Крепостном.

С полным графиком отключений можно ознакомиться по ссылке. Причиной отключений назвали техническое обслуживание электросетей.

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