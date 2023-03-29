В Ростове на борьбу с клещами и комарами выделили более 4,3 миллиона рублей

За эти деньги подрядчику предстоит провести пять акарицидных обработок на площади 424 гектара с использованием препарата Цифокс, а также опрыскать Цифоксом 100 гектаров лесных насаждений для борьбы с комарами. Также подрядчику нужно будет использовать препарат шторм для сухой обработки зеленых зон.