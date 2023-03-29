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В Ростове на борьбу с клещами и комарами выделили более 4,3 миллиона рублей

29 марта 2023, 07:14
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове на борьбу с клещами и комарами выделили более 4,3 миллиона рублей
В Ростове власти выделили более четырех миллионов рублей на работы по борьбе с насекомыми-переносчиками инфекционных заболеваний, сведения об этом появились на портале госзакупок.

Управление благоустройства и лесного хозяйства Ростова объявило аукцион, чтобы найти подрядчика, который проведет работы по борьбе с клещами и комарами. Максимальная стоимость контракта составляет около 4,4 миллиона рублей.

Масштабную борьбу с клещами начали в Ростове в марте
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За эти деньги подрядчику предстоит провести пять акарицидных обработок на площади 424 гектара с использованием препарата Цифокс, а также опрыскать Цифоксом 100 гектаров лесных насаждений для борьбы с комарами. Также подрядчику нужно будет использовать препарат шторм для сухой обработки зеленых зон.

Контракт необходимо выполнить до 28 декабря. В настоящий момент проводится работа комиссии, которая определит подрядчика работ через несколько часов.

Ранее стало известно, что от укусов клещей пострадали более 60 дончан.

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