В Ростове на борьбу с клещами и комарами выделили более 4,3 миллиона рублей

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
Управление благоустройства и лесного хозяйства Ростова объявило аукцион, чтобы найти подрядчика, который проведет работы по борьбе с клещами и комарами. Максимальная стоимость контракта составляет около 4,4 миллиона рублей.
За эти деньги подрядчику предстоит провести пять акарицидных обработок на площади 424 гектара с использованием препарата Цифокс, а также опрыскать Цифоксом 100 гектаров лесных насаждений для борьбы с комарами. Также подрядчику нужно будет использовать препарат шторм для сухой обработки зеленых зон.
Контракт необходимо выполнить до 28 декабря. В настоящий момент проводится работа комиссии, которая определит подрядчика работ через несколько часов.
Ранее стало известно, что от укусов клещей пострадали более 60 дончан.