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Published Сегодня, 11:28

Modified Сегодня, 11:30

Updated Сегодня, 11:30

В Ростове на строительство Северного радиуса выделили около 3,8 млрд рублей

29 марта 2023, 11:28
Фото: donland.ru
В Ростове на строительство Северного радиуса выделили около 3,8 млрд рублей
Минтранспорта Ростовской области объявило о поисках подрядчика для строительства второго и третьего этапа дороги «Северный радиус» за 3,8 миллиарда рублей, сведения об этом появились на портале закупок.

Минтранс Ростовской области выступил заказчиком двух открытых аукционов по выбору подрядчиков для строительства «Северного радиуса» Ростова.

Второй этап строительства предполагает реконструкцию автодороги общего пользования областного значения «Ростов-на-Дону — Родионово-Несветайская – Новошахтинск» на участке протяженностью 8,6 километра. Максимальная цена контракта составила 1,69 миллиарда рублей. Подать заявку на участие можно до 5 апреля, победителя выберут через два дня.

Дорогу северный радиус построят за Ростовом-на-Дону до 2024 года
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Третий этап включает в себя работы по реконструкции участка трассы от М-4 «Дон» к поселку Щепкин и городу Ростову-на-Дону, протяженностью четыре километра, Северного обхода Ростова по автодороге «Щепкин — Ростов-на-Дону — Родионово-Несветайская — Новошахтинск» с подъездом к автодороге «Ростов-на-Дону — ц. у. КСП „Темерницкое"» в Аксайском и Мясниковском районах. Эти работы уже оценили в почти 2,1 миллиарда рублей. Заявки будут принимать до 13 апреля, а на их рассмотрение потратят четыре дня до объявления результатов.

Оба этапа должны быть готовы к 12 ноября 2024 года. В дополнениях к описанию объекта закупки третьего этапа указано, что подрядчику также предстоит обеспечить гарантию службы земляного полотна, дорожной одежды, знаков и ограждения сроком до 10 лет в зависимости от объекта закупки.

Ранее замгубернатора Ростовской области рассказал, когда будет закончен мост через Ростовское море.

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