В Ростове на строительство Северного радиуса выделили около 3,8 млрд рублей

Третий этап включает в себя работы по реконструкции участка трассы от М-4 «Дон» к поселку Щепкин и городу Ростову-на-Дону, протяженностью четыре километра, Северного обхода Ростова по автодороге «Щепкин — Ростов-на-Дону — Родионово-Несветайская — Новошахтинск» с подъездом к автодороге «Ростов-на-Дону — ц. у. КСП „Темерницкое"» в Аксайском и Мясниковском районах. Эти работы уже оценили в почти 2,1 миллиарда рублей. Заявки будут принимать до 13 апреля, а на их рассмотрение потратят четыре дня до объявления результатов.