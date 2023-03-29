В Ростове на строительство Северного радиуса выделили около 3,8 млрд рублей

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Минтранс Ростовской области выступил заказчиком двух открытых аукционов по выбору подрядчиков для строительства «Северного радиуса» Ростова.
Второй этап строительства предполагает реконструкцию автодороги общего пользования областного значения «Ростов-на-Дону — Родионово-Несветайская – Новошахтинск» на участке протяженностью 8,6 километра. Максимальная цена контракта составила 1,69 миллиарда рублей. Подать заявку на участие можно до 5 апреля, победителя выберут через два дня.
Третий этап включает в себя работы по реконструкции участка трассы от М-4 «Дон» к поселку Щепкин и городу Ростову-на-Дону, протяженностью четыре километра, Северного обхода Ростова по автодороге «Щепкин — Ростов-на-Дону — Родионово-Несветайская — Новошахтинск» с подъездом к автодороге «Ростов-на-Дону — ц. у. КСП „Темерницкое"» в Аксайском и Мясниковском районах. Эти работы уже оценили в почти 2,1 миллиарда рублей. Заявки будут принимать до 13 апреля, а на их рассмотрение потратят четыре дня до объявления результатов.
Оба этапа должны быть готовы к 12 ноября 2024 года. В дополнениях к описанию объекта закупки третьего этапа указано, что подрядчику также предстоит обеспечить гарантию службы земляного полотна, дорожной одежды, знаков и ограждения сроком до 10 лет в зависимости от объекта закупки.
Ранее замгубернатора Ростовской области рассказал, когда будет закончен мост через Ростовское море.