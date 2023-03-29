В Ростове ночью 28 марта в ДТП с тремя автомобилями погиб человек

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
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Updated Сегодня, 09:19
Во вторник, 28 марта, в 23.10 мск в Ростове на улице Доватора, 144/4 произошла авария с участием трех автомобилей и одним погибшим.
По предварительной информации, 40-летний водитель Kia Rio превысил безопасную скорость движения, потерял управление, съехал с проезжей части вправо, после чего последовательно врезался в припаркованный микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, опору рекламного щита и припаркованный Chevrolet Niva.
В результате аварии сам водитель получил травмы, а его 35-летняя пассажирка умерла до приезда медиков.