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Updated Сегодня, 10:17

В Ростове перечислили районы, где было слышно звуки взрыва 29 марта

29 марта 2023, 10:15
Фото: kremlin.ru
В Ростове перечислили районы, где было слышно звуки взрыва 29 марта
Дончане рассказали, в каких районах было слышно отголоски звука взрыва, прогремевшего в Ростове 29 марта, об этом они рассказали в Telegram-канале RostovGazeta.

Напомним, в 12.15 мск в Ростове-на-Дону жители стали сообщать о мощном звуке взрыва, который прогремел в западной части города, заставив затрястись здания и сработать сигнализацию припаркованных автомобилей.

«И что это так бумкнуло?»: дончане рассказали, где слышали звуки взрыва 29 марта
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К настоящему моменту подписчики сообщают, что слышали звуки взрыва на ЗЖМ, СЖМ, в Мясниковском районе в пригороде Ростова, а также Усть-Койсуге, Самарском и Батайске.

Пока никакой информации от правительства региона или МЧС не поступило, и только глава администрации Батайска сообщил, что власти выясняют причины и источник звука, испугавшего горожан.

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