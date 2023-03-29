В Ростове перечислили районы, где было слышно звуки взрыва 29 марта

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Напомним, в 12.15 мск в Ростове-на-Дону жители стали сообщать о мощном звуке взрыва, который прогремел в западной части города, заставив затрястись здания и сработать сигнализацию припаркованных автомобилей.
К настоящему моменту подписчики сообщают, что слышали звуки взрыва на ЗЖМ, СЖМ, в Мясниковском районе в пригороде Ростова, а также Усть-Койсуге, Самарском и Батайске.
Пока никакой информации от правительства региона или МЧС не поступило, и только глава администрации Батайска сообщил, что власти выясняют причины и источник звука, испугавшего горожан.