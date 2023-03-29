Днем 29 марта жители разных районов Ростова услышали громкий хлопок, напоминающий взрыв, который переходил в гул. Шум слышали и в близлежащих населенных пунктах. Очевидцы сообщали, что гул был настолько громким, что в домах дрожали окна и мебель, а у машин сработала сигнализация. Звук хлопка даже попал на камеры видеонаблюдения.