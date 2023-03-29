Posted Сегодня, 16:04
Published Сегодня, 16:04
Modified Сегодня, 16:06
Updated Сегодня, 16:06
Днем 29 марта жители разных районов Ростова услышали громкий хлопок, напоминающий взрыв, который переходил в гул. Шум слышали и в близлежащих населенных пунктах. Очевидцы сообщали, что гул был настолько громким, что в домах дрожали окна и мебель, а у машин сработала сигнализация. Звук хлопка даже попал на камеры видеонаблюдения.
Украинские СМИ стали писать, что в городе произошел взрыв. Однако через час после инцидента губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что шум возник из-за работы авиации. Хлопок произошел при переходе самолета на сверхзвуковой режим полета. Глава региона попросил граждан сохранять спокойствие и не паниковать.
Начальник службы по обеспечению деятельности региональной антинаркотической комиссии Александр Бужак предупредил, что в этом году в Ростовской области может ухудшиться наркоситуация. Причина этому — мигранты из новых территорий России, в большом количестве прибывшие в регион.
Бужак привел статистику прошлого года. Тогда зафиксировали более пяти тысяч наркопреступлений, из оборота изъяли 193 килограмма запрещенных веществ.
Эксперт добавил, что сейчас наркоторговцы активно используют информационные технологии для пропаганды и продажи своего товара. Бужак считает, что в Ростовской области необходимо рассмотреть на законодательном возможность принудительного лечения наркоманов и алкоголиков.
Власти Ростова объявили о поиске подрядчика, который проведет работы по борьбе с насекомыми-переносчиками инфекционных заболеваний. На эти цели выделено 4,4 миллиона рублей. Речь, прежде всего, идет о клещах и комарах.
Всего в рамках контракта планируется провести пять акарицидных обработки на площади в 424 гектара. Использовать для борьбы с насекомыми будут препарат Цифокс. Также подрядчик обязуется обработать зеленые зоны города препаратом Шторм.
Работы необходимо выполнить в срок до 28 декабря.
Победитель аукциона станет известен на днях.