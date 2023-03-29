В Ростовской области сортировать весь мусор начнут не раньше 2025 года

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
Накануне губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил, что в 2022 году властям удалось достичь всех намеченных показателей проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами».
По его словам, этого удалось достичь благодаря трем комплексам переработки ТКО, реконструкции мусоросортировочного комплекса и модернизации других объектов. Власти считают, что текущие мощности позволяют обрабатывать более 827 тысяч тонн отходов, утилизировать 164 тысячи тонн мусора, а также захоронить более 1,2 миллиона тонн.
«Планируется, что к 2025 году на Дону 100% отходов будет проходить сортировку, 48,74% ТКО будет направляться на захоронение, 51,26% — на утилизацию», — сказано в сообщении. Однако этого удастся достичь только после строительства МЭОКов в Новочеркасске, Красном Сулине и Мясниковском районе.
Напомним, проект строительства Мясниковского МЭОКа прошел Госэкспертизу прошлым летом.