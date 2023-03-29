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Published Сегодня, 08:27

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Updated Сегодня, 08:29

В Ростовской области сортировать весь мусор начнут не раньше 2025 года

29 марта 2023, 08:27
Фото: MIKI Yoshihito/cc by/flickr.com
В Ростовской области сортировать весь мусор начнут не раньше 2025 года
В Ростовской области собираются сортировать 100% отходов в 2025 году, об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Накануне губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил, что в 2022 году властям удалось достичь всех намеченных показателей проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами».

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По его словам, этого удалось достичь благодаря трем комплексам переработки ТКО, реконструкции мусоросортировочного комплекса и модернизации других объектов. Власти считают, что текущие мощности позволяют обрабатывать более 827 тысяч тонн отходов, утилизировать 164 тысячи тонн мусора, а также захоронить более 1,2 миллиона тонн.

«Планируется, что к 2025 году на Дону 100% отходов будет проходить сортировку, 48,74% ТКО будет направляться на захоронение, 51,26% — на утилизацию», — сказано в сообщении. Однако этого удастся достичь только после строительства МЭОКов в Новочеркасске, Красном Сулине и Мясниковском районе.

Напомним, проект строительства Мясниковского МЭОКа прошел Госэкспертизу прошлым летом.

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