В Ростовской области сортировать весь мусор начнут не раньше 2025 года

«Планируется, что к 2025 году на Дону 100% отходов будет проходить сортировку, 48,74% ТКО будет направляться на захоронение, 51,26% — на утилизацию», — сказано в сообщении. Однако этого удастся достичь только после строительства МЭОКов в Новочеркасске, Красном Сулине и Мясниковском районе.