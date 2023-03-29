Вирусолог рассказал, где в России чаще всего болеют клещевым энцефалитом

Научный сотрудник Московского гуманитарного университета Вадим Марьинский рассказал, что на своих жертв клещи нападают с земли и травинок. Он уточнил, что слухи о том, что они забираются на деревья не достоверны. Опроверг эксперт и информацию о том, что энцефалитный клещ становится активным лишь после того, как растает снег. Он подчеркнул, что риск встретится с ним существует и раньше, на прогретых солнцем территориях.