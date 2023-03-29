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Updated Сегодня, 14:41

Вирусолог рассказал, где в России чаще всего болеют клещевым энцефалитом

29 марта 2023, 14:41
Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, что чаще всего клещевым энцефалитом болеют на Урале, Восточной и Западной Сибири, а также на Дальнем Востоке.

В своей беседе с NEWS.ru эксперт отметил, что меньше всего этому заболеванию подвержены жители европейской части РФ.

По словам Альтштейна, что клещевой энцефалит — это очень опасное заболевание.

«‎Если речь идет о вирусном заболевании, то это клещевой энцефалит, он распространен больше в восточных районах страны: Предуралье, на Урале, в Западной Сибири, Восточной Сибири, на Дальнем Востоке. Немного он есть в европейской части России, но больше там»‎, — рассказал ученый.

Научный сотрудник Московского гуманитарного университета Вадим Марьинский рассказал, что на своих жертв клещи нападают с земли и травинок. Он уточнил, что слухи о том, что они забираются на деревья не достоверны. Опроверг эксперт и информацию о том, что энцефалитный клещ становится активным лишь после того, как растает снег. Он подчеркнул, что риск встретится с ним существует и раньше, на прогретых солнцем территориях.

Кроме того Марьинский отметил, что не следует пытаться самостоятельно вытащить клеща, поливая его растительным маслом. Этот метод во-первых требует много времени, а главное, он абсолютно ненадежен.

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