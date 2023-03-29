Вирусолог рассказал, где в России чаще всего болеют клещевым энцефалитом

Posted Сегодня, 14:41
Published Сегодня, 14:41
Modified Сегодня, 14:41
Updated Сегодня, 14:41
В своей беседе с NEWS.ru эксперт отметил, что меньше всего этому заболеванию подвержены жители европейской части РФ.
По словам Альтштейна, что клещевой энцефалит — это очень опасное заболевание.
«Если речь идет о вирусном заболевании, то это клещевой энцефалит, он распространен больше в восточных районах страны: Предуралье, на Урале, в Западной Сибири, Восточной Сибири, на Дальнем Востоке. Немного он есть в европейской части России, но больше там», — рассказал ученый.
Научный сотрудник Московского гуманитарного университета Вадим Марьинский рассказал, что на своих жертв клещи нападают с земли и травинок. Он уточнил, что слухи о том, что они забираются на деревья не достоверны. Опроверг эксперт и информацию о том, что энцефалитный клещ становится активным лишь после того, как растает снег. Он подчеркнул, что риск встретится с ним существует и раньше, на прогретых солнцем территориях.
Кроме того Марьинский отметил, что не следует пытаться самостоятельно вытащить клеща, поливая его растительным маслом. Этот метод во-первых требует много времени, а главное, он абсолютно ненадежен.