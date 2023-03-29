Posted Сегодня, 17:21
Published Сегодня, 17:21
Modified Сегодня, 17:23
Updated Сегодня, 17:23
Врачи отделения челюстно-лицевой хирургии ГБСМП в Ростове выполнили сложнейшую операцию 36-летнему пациенту. Он поступил к медикам с множественным переломом костей лицевого скелета. У мужчины диагностировали двусторонний открытый переломом нижней челюсти.
Уже на следующий день после операции пациент смог восстановить функции, нарушенные при переломах. Сейчас он уже находится дома. Ростовчанин сможет вернуться к прежней жизни без какой-либо потери функциональности.
Ранее в Ростове вылечили пациента с раком крови третьей степени.