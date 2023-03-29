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Published Сегодня, 17:21

Modified Сегодня, 17:23

Updated Сегодня, 17:23

Врачи спасли мужчину с раздробленным лицом в Ростове

29 марта 2023, 17:21
Фото: Министерство здравоохранения Ростовской области
Врачи в Ростове спасли мужчину с раздробленным лицевым скелетом
Ростовские врачи спасли мужчину с раздробленным лицевым скелетом, рассказали в Минздраве региона.

Врачи отделения челюстно-лицевой хирургии ГБСМП в Ростове выполнили сложнейшую операцию 36-летнему пациенту. Он поступил к медикам с множественным переломом костей лицевого скелета. У мужчины диагностировали двусторонний открытый переломом нижней челюсти.

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Уже на следующий день после операции пациент смог восстановить функции, нарушенные при переломах. Сейчас он уже находится дома. Ростовчанин сможет вернуться к прежней жизни без какой-либо потери функциональности.

Ранее в Ростове вылечили пациента с раком крови третьей степени.

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