Уже на следующий день после операции пациент смог восстановить функции, нарушенные при переломах. Сейчас он уже находится дома. Ростовчанин сможет вернуться к прежней жизни без какой-либо потери функциональности.



Ранее в Ростове вылечили пациента с раком крови третьей степени.