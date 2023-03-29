Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
Напомним, жители Ростова в среду, 29 марта, услышали звук, похожий на взрыв. Что стало источником, остается неизвестным, но многих это напугало.
Ростовчане заявили, что во дворах у машин сработали сигнализации и затряслись окна. Звук слышали сразу на нескольких улицах.
«В Батайске чрезвычайных ситуаций не произошло. Причины возникновения звука выясняем», — прокомментировал Волошин.
Ранее в Ростовской области 56-летний мужчина пострадал при взрыве снаряда.