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Published Сегодня, 09:47

Modified Сегодня, 09:49

Updated Сегодня, 09:49

«Выясняем»: власти Батайска дали комментарий после звука взрыва днем 29 марта

29 марта 2023, 09:47
Фото: GennadyL/cc0/wikimedia.org
Власти в Батайске дали комментарий после звука взрыва днем 29 марта

Власти в Батайске дали комментарий после звука взрыва днем 29 марта

В Батайске не произошло никаких чрезвычайных ситуаций в среду, 29 марта, сообщил в Telegram-канале глава администрации города Роман Волошин.

Напомним, жители Ростова в среду, 29 марта, услышали звук, похожий на взрыв. Что стало источником, остается неизвестным, но многих это напугало.

Ростовчане заявили, что во дворах у машин сработали сигнализации и затряслись окна. Звук слышали сразу на нескольких улицах.

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«В Батайске чрезвычайных ситуаций не произошло. Причины возникновения звука выясняем», — прокомментировал Волошин.

Ранее в Ростовской области 56-летний мужчина пострадал при взрыве снаряда.

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