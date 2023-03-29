В Ростовской области запуск интеллектуальной транспортной системы перенесли на 2025 год. Ранее предполагалось, что она начнет работать уже в 2024 году. Замминистра транспорта Ростовской области Дмитрий Беликов объяснил увеличение срока возможностью оптимизировать оборудование, например, закупить современные интерактивные светофоры.