Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
В Ростовской области запуск интеллектуальной транспортной системы перенесли на 2025 год. Ранее предполагалось, что она начнет работать уже в 2024 году. Замминистра транспорта Ростовской области Дмитрий Беликов объяснил увеличение срока возможностью оптимизировать оборудование, например, закупить современные интерактивные светофоры.
«РБК» уточняет, что новые светофоры будут соединяться в сеть единым сервером. Их оборудуют камерами фиксации нарушений и системой распознавания ремней безопасности.
Стоимость проекта сейчас оценивается в один миллиард рублей.
Ранее сообщалось, что число камер фотовидеофиксации нарушений ПДД в Ростове в 2024 году вырастет в 1,5 раза.