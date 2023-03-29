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Published Сегодня, 13:48

Modified Сегодня, 13:50

Updated Сегодня, 13:50

Запуск интеллектуальной транспортной системы в Ростовской области отложили на год

29 марта 2023, 13:48
Фото: 1MI
Запуск интеллектуальной транспортной системы в Ростовской области отложили на год
Интеллектуальную транспортную систему запустят в Ростовской области с опозданием на год, сообщил замминистра транспорта региона Дмитрий Беликов.

В Ростовской области запуск интеллектуальной транспортной системы перенесли на 2025 год. Ранее предполагалось, что она начнет работать уже в 2024 году. Замминистра транспорта Ростовской области Дмитрий Беликов объяснил увеличение срока возможностью оптимизировать оборудование, например, закупить современные интерактивные светофоры.

«РБК» уточняет, что новые светофоры будут соединяться в сеть единым сервером. Их оборудуют камерами фиксации нарушений и системой распознавания ремней безопасности.

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Стоимость проекта сейчас оценивается в один миллиард рублей.

Ранее сообщалось, что число камер фотовидеофиксации нарушений ПДД в Ростове в 2024 году вырастет в 1,5 раза.

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#Алина Заярная#Городская среда#Новости
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