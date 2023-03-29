— Я почти сразу по поведению акушерки поняла, что мой ребенок жив. Я же видела, как он зашевелился. И когда наклонилась к нему, акушерка схватила меня за руки, заорав, что я тоже могу сейчас умереть. Я испугалась, ведь у меня был порок сердца. И решила подождать с выяснениями до утра. Утром мне было велено сдать анализы. Но когда я спустилась в лабораторию, медработники удивились. Похоже, они не ожидали увидеть меня. Отвели в сторону, напомнили, что советовали здесь не рожать, поскольку мне будут мстить. И все рассказали...