Жительница Ростовской области организовала канал миграции из Азербайджана

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
Сотрудникам ФСБ удалось пресечь канал незаконной миграции в Ростовской области, организованный гражданкой Тагирой Гаджимурадовой.
По предварительной информации, женщина помогала гражданам Азербайджана въехать в регион по трудовым патентам или же благодаря заключению фиктивного брака с россиянками. За свою помощь Гаджимурадова получала до 130 тысяч рублей.
В отношении подозреваемой возбудили и расследовали два уголовных дела по признакам организации незаконной миграции. Теперь она проведет в колонии год и один месяц по решению Пролетарского районного суда Ростова, приговор уже обрел законную силу.
Граждане Азербайджана, которые пользовались услугами дончанки, выплатят штрафы.
Ранее в Аксае раскрыли крупные каналы миграции.