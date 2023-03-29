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Posted Сегодня, 08:04

Published Сегодня, 08:04

Modified Сегодня, 08:29

Updated Сегодня, 08:29

Жительница незаконно организовала массовый приезд на Дон нелегалов из Азербайджана

29 марта 2023, 08:04
Фото: Asif Abbas/cc by sa/wikimedia.org
Жительница Ростовской области организовала канал миграции из Азербайджана
В Ростовской области местная жительница помогала азербайджанцам въехать в страну с помощью трудовых патентов и фиктивных браков, подробностями поделились сотрудники пресс-службы донского УФСБ.

Сотрудникам ФСБ удалось пресечь канал незаконной миграции в Ростовской области, организованный гражданкой Тагирой Гаджимурадовой.

По предварительной информации, женщина помогала гражданам Азербайджана въехать в регион по трудовым патентам или же благодаря заключению фиктивного брака с россиянками. За свою помощь Гаджимурадова получала до 130 тысяч рублей.

Жителю Ростова-на-Дону грозит семь лет колонии за организацию незаконной миграции
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В отношении подозреваемой возбудили и расследовали два уголовных дела по признакам организации незаконной миграции. Теперь она проведет в колонии год и один месяц по решению Пролетарского районного суда Ростова, приговор уже обрел законную силу.

Граждане Азербайджана, которые пользовались услугами дончанки, выплатят штрафы.

Ранее в Аксае раскрыли крупные каналы миграции.

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