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Posted Сегодня, 07:19

Published Сегодня, 07:19

Modified Сегодня, 07:22

Updated Сегодня, 07:22

Жительница Ростовской области заявила, что ей в роддоме подменили ребенка

29 марта 2023, 07:19
Фото: 1MI
Жительница Ростовской области заявила, что ей подменили ребенка
В роддоме Орловского района Ростовской области родившей семь лет назад Людмиле Борзило возможно подменили ребенка. Об этом она сообщила в редакцию RostovGazeta.

Собеседница уверенна, что новорожденного ей якобы подменили, сообщив о смерти другого малыша. Женщина полагает, что ее ребенок, мол, жив, и воспитывается в другой семье.

«Люди уже открыто обсуждают, где живет мой ребенок», — отмечает Людмила Борзило.

Все эти годы жительница поселка пытается доказать свою правоту. Но после эксгумации возникли проблемы. Сегодня назначено четыре экспертизы. Первая будет готова в конце марта. Остальные — в начале 2024 года.

Людмила Борзило сейчас снова беременная. Однако назначение врачей вызывает у нее опасения.

Подробнее — в материале.  

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