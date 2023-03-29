Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
Собеседница уверенна, что новорожденного ей якобы подменили, сообщив о смерти другого малыша. Женщина полагает, что ее ребенок, мол, жив, и воспитывается в другой семье.
«Люди уже открыто обсуждают, где живет мой ребенок», — отмечает Людмила Борзило.
Все эти годы жительница поселка пытается доказать свою правоту. Но после эксгумации возникли проблемы. Сегодня назначено четыре экспертизы. Первая будет готова в конце марта. Остальные — в начале 2024 года.
Людмила Борзило сейчас снова беременная. Однако назначение врачей вызывает у нее опасения.
Подробнее — в материале.