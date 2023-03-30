Алексей Логвиненко: «В Ростове-на-Дону высадим аллеи врачей, учителей и наставников»

Ранее сообщалось, что проектно-сметную документацию по благоустройству парка на улице Вересаева в Ростове-на-Дону власти актуализируют к июлю 2023 года. В последний раз она сверялась в конце 2021 года. Однако из-за санкционного давления Запада ценник на многие материалы и оборудование уже не раз менялся в сторону повышения. После внесения поправок документ будет отправлен на Госэкспертизу.