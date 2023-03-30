Алексей Логвиненко: «В Ростове-на-Дону высадим аллеи врачей, учителей и наставников»

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
Ростов-на-Дону преобразится в весенний День древонасаждения, который традиционно состоится во вторую субботу апреля. В рамках акции по озеленению города будет высажено более 2 тысячи деревьев и свыше 3 тысячи кустарников, появится несколько новых аллей. Об этом сообщил глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко.
«Мы решили продолжить традицию высадки памятных аллей. В предстоящий День древонасаждения на территории учебных заведений появятся Аллеи, посвященные героическим страницам нашей истории. В парке 1 Мая заложим Аллею врачей. В парке Левобережном в честь Года педагога и наставника заложим Аллею заслуженных учителей Российской Федерации. А в Пролетарском районе – Аллею наставников», - отметил Алексей Логвиненко.
Место закладки аллеи в честь врачей выбрано неслучайно. Парк 1 Мая расположен неподалёку от Ростовского государственного медицинского университета. Здесь высадят не только 40 кустов сирени, но и каштаны.
Весь посадочный материал подобран в соответствии с рекомендациями опытных специалистов. Для того, чтобы деревья и кустарники прижились, будут использоваться качественные зелёные насаждения, за ними будет обеспечен комплексный уход. Принять участие в акции сможет каждый. Районные администрации обеспечат желающих перчатками и лопатами.
Следует напомнить, что весной 2021 года в ростовском парке Левобережный была заложена аллея спортивной славы, на которой появились деревья в честь прославленных донских атлетов. Осенью 2022 года Алексей Логвиненко принял участие в закладке аллеи отцов в микрорайоне Левенцовском.
Особого внимания заслуживает тот факт, что День древонасаждения имеет более чем вековую историю. В Ростове-на-Дону праздник впервые состоялся 7 апреля 1910 года, затем – в апреле 1911-го и 1913 годов. Результатом работ, проведённых ровно 110 лет назад в честь 300-летия царствования дома Романовых, стала закладка «Романовской рощи», частично сохранившейся на территории парка Строителей.
По организационным вопросам, связанным с участием в Дне древонасаждения, можно обратиться в районы по телефонам:
Ворошиловский район (863) 235-58-74;
Железнодорожный район (863) 244-54-70;
Кировский район (863) 240-83-61;
Ленинский район (863) 261-92-48;
Октябрьский район (863) 200-62-37;
Первомайский район (863) 258-71-63;
Пролетарский район (863) 283-06-10;
Советский район (863) 222-56-20;
Департамент ЖКХ и энергетики (863) 240-62-42.
Ранее сообщалось, что проектно-сметную документацию по благоустройству парка на улице Вересаева в Ростове-на-Дону власти актуализируют к июлю 2023 года. В последний раз она сверялась в конце 2021 года. Однако из-за санкционного давления Запада ценник на многие материалы и оборудование уже не раз менялся в сторону повышения. После внесения поправок документ будет отправлен на Госэкспертизу.