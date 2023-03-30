Авиазавод из Таганрога могут признать банкротом

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
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Компания «Монтажникплюс» подала иск в Арбитражный суд о признании банкротом Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева. Предприятие является должником истца и не может выполнить свои обязательства.
Какую именно сумму ТАНТК задолжал «Монтажникплюс», не уточняется. Иск только приняли к рассмотрению, а дата ближайшего судебного заседания еще не назначена.
Сервис СПАРК сообщает, что ООО «Монтажникплюс» зарегистрировано в Тверской области. Компания уже пять лет занимается оптовой торговлей электрической бытовой техникой.
«Монтажникплюс» далеко не единственная организация, имеющая долговые претензии к ТАНТК имени Бериева. В начале января ПАО «Агрегат» из Челябинской области подало иск к предприятию на 17,3 миллиона рублей. До этого авиазавод «Рубин» из Балашихи решил судиться с ТАНТК за 8,3 миллиона рублей.