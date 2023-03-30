Авиазавод из Таганрога могут признать банкротом

«Монтажникплюс» далеко не единственная организация, имеющая долговые претензии к ТАНТК имени Бериева. В начале января ПАО «Агрегат» из Челябинской области подало иск к предприятию на 17,3 миллиона рублей. До этого авиазавод «Рубин» из Балашихи решил судиться с ТАНТК за 8,3 миллиона рублей.