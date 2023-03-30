В городе продолжаются работы по ликвидации последствий непогоды. Специалисты подрядной организации обработали реагентами особо опасные участки дорог, включая мосты, спуски и подъемы. Кроме того, обрабатывают от снега зоны в районе остановок с использованием противогололедных материалов.