Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
В городе продолжаются работы по ликвидации последствий непогоды. Специалисты подрядной организации обработали реагентами особо опасные участки дорог, включая мосты, спуски и подъемы. Кроме того, обрабатывают от снега зоны в районе остановок с использованием противогололедных материалов.
В четверг в работе задействовали около 100 единиц коммунальной техники, среди которых 28 комбинированных дорожных машин. Более 630 уборщиков территорий трудятся на улицах города, чтобы убрать снег и лед.
Согласно прогнозам синоптиков, такие погодные условия сохранятся и в ночь на пятницу. В днем в Ростове-на-Дону ожидаются дожди.