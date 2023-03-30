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Более 600 человек привлекли к уборке снега в Ростове-на-Дону 30 марта

30 марта 2023, 07:30
Фото: Администрация Ростова-на-Дону
Более 600 человек привлекли к уборке снега в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону задействовали более 600 человек, которые занимаются уборкой снега, сообщил в Telegram-канале сити-менеджер Алексей Логвиненко.

В городе продолжаются работы по ликвидации последствий непогоды. Специалисты подрядной организации обработали реагентами особо опасные участки дорог, включая мосты, спуски и подъемы. Кроме того, обрабатывают от снега зоны в районе остановок с использованием противогололедных материалов.

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Фото: Администрация Ростова-на-Дону

В четверг в работе задействовали около 100 единиц коммунальной техники, среди которых 28 комбинированных дорожных машин. Более 630 уборщиков территорий трудятся на улицах города, чтобы убрать снег и лед. 

Согласно прогнозам синоптиков, такие погодные условия сохранятся и в ночь на пятницу. В днем в Ростове-на-Дону ожидаются дожди. 

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