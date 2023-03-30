Движение грузовиков ограничили в Ростовской области из-за снегопада 30 марта

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
Сотрудники Госавтоинспекции сообщили, что мощные снегопады 30 марта привели к ухудшению погодных условий и возникновению заторов на отдельных участках областных трасс.
Так на участке М-4 «Дон» между 921-м и 953-м километрами в Каменском районе зафиксировали затруднение движения автомобилей. Сейчас ГИБДД ввели на трассе ограничения проезда грузовиков, а сами автомобили отправили на ближайшую автостоянку до улучшения погоды. Те фуры, которые ехали в Ростов, отправились на стоянку на 801-м километре, а те, что двигались в сторону Москвы, направились на стоянку на 993–м километре.
Сейчас на трассах Каменского района работают 12 единиц дорожной техники, которые расчищают дорожное полотно. Госавтоинспекция рекомендует водителям из Волгоградской и Воронежской областей воздержаться от поездки в Ростовскую область до улучшения погоды.
Ранее в Ростове в уборке снега задействовали более 600 человек.