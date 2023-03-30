Движение грузовиков ограничили в Ростовской области из-за снегопада 30 марта

Так на участке М-4 «Дон» между 921-м и 953-м километрами в Каменском районе зафиксировали затруднение движения автомобилей. Сейчас ГИБДД ввели на трассе ограничения проезда грузовиков, а сами автомобили отправили на ближайшую автостоянку до улучшения погоды. Те фуры, которые ехали в Ростов, отправились на стоянку на 801-м километре, а те, что двигались в сторону Москвы, направились на стоянку на 993–м километре.