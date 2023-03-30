Единороссы в парламенте Дона положительно оценили работу Правительства РО в 2022 году

Posted Сегодня, 16:17
Published Сегодня, 16:17
Modified Сегодня, 16:19
Updated Сегодня, 16:19
Председатель Законодательного Собрания, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Ищенко отметил, что основания для положительной оценки дают результаты развития донской экономики.
«Региональное Правительство в 2022 году приняло все необходимые меры для того, чтобы обеспечить развитие Ростовской области вне зависимости от внешнего санкционного давления. Есть принципиальные вещи — индикаторы, которые на это указывают. Например, если в целом по стране индекс промышленного производства немного снижен, то в нашем регионе он вырос почти на 8%. Это тот результат, о котором вряд ли какой-то другой регион страны может говорить также уверенно, как Ростовская область. На 10% выросло производство в аграрном секторе. Но главное не цифры, главное — это самочувствие людей. И здесь другим индикатором выступает заработная плата. В 2022 году на Дону она в среднем выросла на 14%, что выше инфляции. Конечно, мы хотели бы больше. Но, если сравнивать с другими регионами и с результатами работы в 2020 и 2021 годах, мы увидим ощутимые достижения в Ростовской области. Поэтому, вне всякого сомнения, оценка положительная», — заявил Александр Ищенко.
Глава донского парламента обратил внимание, что абсолютное большинство законодательных инициатив, сформулированных единороссами в Законодательном Собрании, были поддержаны и Губернатором, и Правительством Ростовской области. И это позволило решить ряд существенных вопросов, волнующих людей.
Так, среди значимых решений в социальной сфере — поддержка льготников Ростовской области при проезде в общественном транспорте, социальные выплаты отдельным категориям граждан при программе догазификации и масштабные меры социальной поддержки мобилизованных, контрактников, добровольцев и членов их семей.
«Мы практически на каждом заседании Законодательного Собрания возвращаемся к социальной проблематике и принимаем те или иные значимые решения, которые направлены на поддержку жителей Ростовской области», — подчеркнул Александр Ищенко.
Добавим, вопрос о результатах деятельности Правительства Ростовской области за 2022 год вынесен на очередное заседание донского парламента, которое состоится 6 апреля. С соответствующим отчетом выступит глава региона, член Высшего совета «Единой России» Василий Голубев.