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Единороссы в парламенте Дона положительно оценили работу Правительства РО в 2022 году

30 марта 2023, 16:17
Фото: Законодательное Собрание Ростовской области
На собрании фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании депутаты обсудили результаты деятельности Правительства Ростовской области за 2022 год.

Председатель Законодательного Собрания, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Ищенко отметил, что основания для положительной оценки дают результаты развития донской экономики.

«Региональное Правительство в 2022 году приняло все необходимые меры для того, чтобы обеспечить развитие Ростовской области вне зависимости от внешнего санкционного давления. Есть принципиальные вещи — индикаторы, которые на это указывают. Например, если в целом по стране индекс промышленного производства немного снижен, то в нашем регионе он вырос почти на 8%. Это тот результат, о котором вряд ли какой-то другой регион страны может говорить также уверенно, как Ростовская область. На 10% выросло производство в аграрном секторе. Но главное не цифры, главное — это самочувствие людей. И здесь другим индикатором выступает заработная плата. В 2022 году на Дону она в среднем выросла на 14%, что выше инфляции. Конечно, мы хотели бы больше. Но, если сравнивать с другими регионами и с результатами работы в 2020 и 2021 годах, мы увидим ощутимые достижения в Ростовской области. Поэтому, вне всякого сомнения, оценка положительная», — заявил Александр Ищенко.

Глава донского парламента обратил внимание, что абсолютное большинство законодательных инициатив, сформулированных единороссами в Законодательном Собрании, были поддержаны и Губернатором, и Правительством Ростовской области. И это позволило решить ряд существенных вопросов, волнующих людей.

Так, среди значимых решений в социальной сфере — поддержка льготников Ростовской области при проезде в общественном транспорте, социальные выплаты отдельным категориям граждан при программе догазификации и масштабные меры социальной поддержки мобилизованных, контрактников, добровольцев и членов их семей.

«Мы практически на каждом заседании Законодательного Собрания возвращаемся к социальной проблематике и принимаем те или иные значимые решения, которые направлены на поддержку жителей Ростовской области», — подчеркнул Александр Ищенко.

Добавим, вопрос о результатах деятельности Правительства Ростовской области за 2022 год вынесен на очередное заседание донского парламента, которое состоится 6 апреля. С соответствующим отчетом выступит глава региона, член Высшего совета «Единой России» Василий Голубев.

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