Единороссы в парламенте Дона положительно оценили работу Правительства РО в 2022 году

«Региональное Правительство в 2022 году приняло все необходимые меры для того, чтобы обеспечить развитие Ростовской области вне зависимости от внешнего санкционного давления. Есть принципиальные вещи — индикаторы, которые на это указывают. Например, если в целом по стране индекс промышленного производства немного снижен, то в нашем регионе он вырос почти на 8%. Это тот результат, о котором вряд ли какой-то другой регион страны может говорить также уверенно, как Ростовская область. На 10% выросло производство в аграрном секторе. Но главное не цифры, главное — это самочувствие людей. И здесь другим индикатором выступает заработная плата. В 2022 году на Дону она в среднем выросла на 14%, что выше инфляции. Конечно, мы хотели бы больше. Но, если сравнивать с другими регионами и с результатами работы в 2020 и 2021 годах, мы увидим ощутимые достижения в Ростовской области. Поэтому, вне всякого сомнения, оценка положительная», — заявил Александр Ищенко.