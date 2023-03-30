«Но сыр с плесенью надо есть в очень небольших количествах — порядка 50 грамм. Дело в том, что так называемые „благородные грибы“, за счет которых изготавливаются сыры с „благородной“ плесенью — это достаточно едкая субстанция, которая может воздействовать на людей с желудочно-кишечными заболеваниями. В малых количествах это не произойдет, но надо быть осторожными», — резюмирует спикер.