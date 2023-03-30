Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
Напомним, что в апреле 2023 года в Ростовской области запускается производство сыра с голубой плесенью. И это далеко не диковинка. Эксперты отмечают, что ростовчане уже привыкли к сыру с белой плесенью. Есть и так называемые «красные» сыры, и даже «черные», которые достаточно редкие и дорогие.
«Голубая плесень отличается тем, что это дикая плесень. За рубежом уже давно производят подобные сыры. По большому счету они отличаются только по типу молока, из которого приготовлены — овечье, козье, коровье», — отмечает Александр.
Однако к употреблению сыра с голубой плесенью ростовчане массово не привыкли.
«Этот путь знакомства только предстоит пройти. У большинства нашего населения голубая плесень даже на визуальном уровне может вызвать некое отторжение. Ведь бирюзовые прожилки в продуктах не у всех ассоциируются с дороговизной продукта», — разъясняет эксперт.
Тем не менее польза от сыров с плесенью, по словам собеседника, очевидна. Как и в большинстве сыров, в них присутствует огромное количество микроэлементов и витаминов.
«Но сыр с плесенью надо есть в очень небольших количествах — порядка 50 грамм. Дело в том, что так называемые „благородные грибы“, за счет которых изготавливаются сыры с „благородной“ плесенью — это достаточно едкая субстанция, которая может воздействовать на людей с желудочно-кишечными заболеваниями. В малых количествах это не произойдет, но надо быть осторожными», — резюмирует спикер.
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