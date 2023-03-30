Энергетики Ростовской области перешли в режим повышенной готовности из-за снегопада

Сейчас донские власти сообщают, что энергетические компании подготовили более 340 бригад с более чем 1,2 ремонтников и 640 единицами спецтехники для ликвидации последствий возможных аварий. Кроме того, для обеспечения бесперебойных поставок электроэнергии подготовлено около 200 резервных источников электропитания.