Энергетики Ростовской области перешли в режим повышенной готовности из-за снегопада

Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
Напомним, 30 марта Ростовскую область накрыло мощным снегопадом, который не только стал причиной аварий, но также сопровождался падением деревьев.
Сейчас донские власти сообщают, что энергетические компании подготовили более 340 бригад с более чем 1,2 ремонтников и 640 единицами спецтехники для ликвидации последствий возможных аварий. Кроме того, для обеспечения бесперебойных поставок электроэнергии подготовлено около 200 резервных источников электропитания.
В случае аварийных ситуаций дончанам рекомендуют обращаться в компанию «Россети Юг» — «Ростовэнерго» по номеру 8-800-220-0-220 или посредством портала светлаястрана.рф. Для абонентов АО «Донэнерго» будет работать круглосуточная бесплатная линия по номеру 8-800-222-05-50.