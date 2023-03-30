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Published Сегодня, 14:19

Modified Сегодня, 14:21

Updated Сегодня, 14:21

Энергетики Ростовской области перешли в режим повышенной готовности из-за снегопада

30 марта 2023, 14:19
Фото: 1MI
Энергетики Ростовской области перешли в режим повышенной готовности из-за снегопада
В Ростовской области энергетические компании перевели ремонтников в режим повышенной готовности из-за неблагоприятных метеорологических условий, об этом сообщили в пресс-службе донского правительства.

Напомним, 30 марта Ростовскую область накрыло мощным снегопадом, который не только стал причиной аварий, но также сопровождался падением деревьев.

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Сейчас донские власти сообщают, что энергетические компании подготовили более 340 бригад с более чем 1,2 ремонтников и 640 единицами спецтехники для ликвидации последствий возможных аварий. Кроме того, для обеспечения бесперебойных поставок электроэнергии подготовлено около 200 резервных источников электропитания.

В случае аварийных ситуаций дончанам рекомендуют обращаться в компанию «Россети Юг» — «Ростовэнерго» по номеру 8-800-220-0-220 или посредством портала светлаястрана.рф. Для абонентов АО «Донэнерго» будет работать круглосуточная бесплатная линия по номеру 8-800-222-05-50.

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