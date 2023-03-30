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Posted Сегодня, 05:26

Published Сегодня, 05:26

Modified Сегодня, 05:30

Updated Сегодня, 05:30

«Это аномалия»: ростовчан удивил выпавший 30 марта снег

30 марта 2023, 05:26
Фото: 1mi

Ростовчане назвали аномалией выпавший 30 марта снег

В Ростовской области в ночь на 30 марта выпал снег, что удивило местных жителей, сообщили они в соцсети «ВКонтакте».

В нескольких городах региона ночью выпал снег, а по прогнозам осадки должны продолжиться и днем. Вместе со снегом может начаться и дождь.

Выпавшие в середине весны осадки удивили горожан, которые назвали происходящее аномалией. О снеге заявляют жители Батайска и Новошахтинска.

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Некоторые местные жители спокойно отнеслись к осадкам и заявили, что ранее подобное уже происходило.

«В Ростове это нормально, такое мы видим не в первый раз», — пишут горожане.

«Ура, скоро Новый год», — пошутили пользователи.

«Зима не хочет уходить в этом году», — сообщили ростовчане.

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