Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
В нескольких городах региона ночью выпал снег, а по прогнозам осадки должны продолжиться и днем. Вместе со снегом может начаться и дождь.
Выпавшие в середине весны осадки удивили горожан, которые назвали происходящее аномалией. О снеге заявляют жители Батайска и Новошахтинска.
Некоторые местные жители спокойно отнеслись к осадкам и заявили, что ранее подобное уже происходило.
«В Ростове это нормально, такое мы видим не в первый раз», — пишут горожане.
«Ура, скоро Новый год», — пошутили пользователи.
«Зима не хочет уходить в этом году», — сообщили ростовчане.