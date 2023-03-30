Гендиректор УК «Уральская Сталь» Денис Сафин сообщил о развитии социальных программ

Генеральный директор УК «Уральская Сталь» сообщил, что сейчас средняя зарплата металлургов комбината существенно больше среднемесячного дохода в регионе. Предприятие обеспечивает все соцвыплаты, компенсации и льготы персоналу, например выплаты по уходу за детьми до трех лет, многодетным семьям и на детей-инвалидов. На комбинате есть, например, выплаты в случае юбилея. Кроме того, там действуют социальные программы.