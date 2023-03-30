Гендиректор УК «Уральская Сталь» Денис Сафин сообщил о развитии социальных программ

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
По словам Дениса Сафина, «Уральская Сталь» является градообразующим предприятием Новотроицка и несет ответственность за условия жизни горожан. На предприятии трудятся свыше 9000 человек. В ближайшие несколько лет первоочередной задачей будет обеспечение безопасных и комфортных условий труда, а также сохранение достойных зарплат.
Генеральный директор УК «Уральская Сталь» сообщил, что сейчас средняя зарплата металлургов комбината существенно больше среднемесячного дохода в регионе. Предприятие обеспечивает все соцвыплаты, компенсации и льготы персоналу, например выплаты по уходу за детьми до трех лет, многодетным семьям и на детей-инвалидов. На комбинате есть, например, выплаты в случае юбилея. Кроме того, там действуют социальные программы.
В прошлом году в производство и социальные проекты вложили более двух миллиардов рублей. Свыше 140 миллионов рублей выделили на оздоровительные программы для сотрудников и членов их семей. Плюс 200 миллионов направлено на поддержку соцпроектов в Новотроицке.
На «Уральской Стали» действует программа повышения квалификации. Персонал без отрыва от производства может получать высшее образование в НИТУ НФ МИСИС. Комбинат возместит до половины стоимости обучения. Помимо этого, проводятся курсы повышения квалификации в учебном центре предприятия и прочих образовательных центрах. Выпускникам колледжей, приходящим на стажировку, предоставляют материальную помощь. После выпуска из образовательного учреждения они гарантированно получают работу.
«Уральская Сталь» оказывает помощь детским образовательным учреждениям, принимает участие в возведении и ремонте лечебных, культурных и спортивных объектов. Предприятие постоянно участвует в организации в Новотроицке массовых культурных событий, праздников и фестивалей. Комбинат также помогает гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
Другим предприятием холдинга является Загорский трубный завод, находящийся в Московской области. Завод тоже проводит благотворительную работу. Сафин сообщил, что оба предприятия уделяют много внимания спорту и здоровому образу жизни.
У предприятий в приоритете экология. В 2022 году новотроицкий комбинат потратил на экологические мероприятия около 300 миллионов рублей. Гендиректор подчеркнул, что в повышении экологической безопасности производства задействованы все работники. На «Уральской Стали» действует замкнутый цикл водоснабжения. Каждый год там утилизируют 1,5 миллиона тонн отходов производства.
В будущем социальные и экологические программы получат дополнительный толчок к развитию. За счет реализации пятилетнего плана удастся увеличить мощности производства, расширить ассортимент выпускаемых товаров, уменьшить воздействие на природу и улучшить для персонала условия труда.