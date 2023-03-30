Глава ГК «Промомед» рассказал об открытии в Мордовии фармзавода на 120 рабочих мест

Posted Сегодня, 18:51
Published Сегодня, 18:51
Modified Сегодня, 18:51
Updated Сегодня, 18:51
В церемонии в режиме ВКС приняли участие президент РФ Владимир Путин и заместитель председателя правительства, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Также на открытии завода присутствовали глава Республики Мордовии Артем Здунов и председатель совета директоров ГК «Промомед» Петр Белый, пишет newizv.ru.
Мощность нового предприятия оценивается в 340 тонн в год, что позволяет ему стать самым крупным в России заводом, производящим активные фармацевтические субстанции (АФС). При этом на заводе можно производить около 150 видов субстанций. Завод состоит из семи площадок. На двух будут синтезировать молекулы для производства противоопухолевых препаратов, а на остальных площадках будут производиться молекулы для синтетических антибиотиков (за исключением бета-лактамных), противовирусных и антиретровирусных препаратов, а также миорелаксантов.
На строительство завода, которое продолжалось почти два года, было затрачено более 3,7 млрд рублей. Большая часть оборудования — отечественного производства. Запуск нового производственного комплекса ГК «Промомед» предполагает создание более 120 рабочих мест, что необходимо для региона.
Как заявил Петр Белый, собственный синтез субстанций очень важен для обеспечения безопасности России во всех ее аспектах.
«Развитие собственного производства субстанций открывает путь к получению большего числа инновационных молекул, что позволит стать более независимыми от импорта и наладить полный цикл создания лекарственных средств внутри страны», — сказал он.
В течение длительного времени зависимость России от импортных активных фармацевтических субстанций достигала почти 80%. Благодаря запуску нового завода ГК «Промомед» повысится доступность для россиян многих современных эффективных и безопасных лекарственных препаратов. Компания и дальше намерена наращивать ассортимент препаратов для терапии социально значимых заболеваний и их производство по полному циклу.
«Сейчас мы открываем производство субстанций. Но этому предшествует большая работа по разработке препаратов. Нашим производителям иногда приходится обращаться к зарубежным лабораториям. Мы хотим обеспечить здесь свою полную независимость. Поэтому мы прорабатываем вопрос создания федерального центра в республике, который позволит разрабатывать лекарства», — сказал Артем Здунов.