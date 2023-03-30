Глава ГК «Промомед» рассказал об открытии в Мордовии фармзавода на 120 рабочих мест

Мощность нового предприятия оценивается в 340 тонн в год, что позволяет ему стать самым крупным в России заводом, производящим активные фармацевтические субстанции (АФС). При этом на заводе можно производить около 150 видов субстанций. Завод состоит из семи площадок. На двух будут синтезировать молекулы для производства противоопухолевых препаратов, а на остальных площадках будут производиться молекулы для синтетических антибиотиков (за исключением бета-лактамных), противовирусных и антиретровирусных препаратов, а также миорелаксантов.