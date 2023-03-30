rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:36

Published Сегодня, 13:36

Modified Сегодня, 13:38

Updated Сегодня, 13:38

Губернатор Голубев рассказал, как Ростовскую область защищают от провокаций ВСУ

30 марта 2023, 13:36
Фото: donland.ru
Губернатор Ростовской области Голубев рассказал о мерах защиты региона
Губернатор Василий Голубев рассказал, какие меры предпринимают в Ростовской области для защиты спокойствия населения и границ региона, об этом он сообщил в ходе интервью порталу Interfax.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, что еще девять лет назад каждый приграничный муниципалитет наладил сотрудничество с пограничниками, к взаимодействию также подключились ГУ МВД, правоохранительные органы и силовики, которые с устранением госграницы стали охранять зоны потенциальных угроз безопасности.

Более 60% дончан не верят полиции и не чувствуют себя безопасно в Ростовской области
Узнать подробнее

«В настоящее время ситуация у нас стабильная, но жизнь непредсказуема, и нельзя ни в коем случае терять бдительность», — добавил Василий Голубев, что местные структуры правоохранительных органов продолжают сотрудничать с коллегами из ЛДНР, чтобы обеспечить безопасность населения.

Кроме того, особое внимание безопасности власти уделяют во время массовых мероприятий, где собирается большое количество дончан.

Ранее ростовские таможенники обнаружили оружие на турецком теплоходе.

Читайте также:
В Ростовской области усилены меры для обеспечения безопасности и порядка с 24 октябряПередвижение ограничено? В Ростовской области ввели особый режим безопасностиВ Ростовской области ввели особый режим безопасности 19 октября
#Надежда Пустяк#Происшествие#Безопасность#Полиция#Спецоперация#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область
Подпишитесь
В Ростове на улице нашли пакет с боевыми патронами, а на Дону запретили проезд фур
Сегодня, 15:08
Ростовский климатолог Иошпа назвал снегопад 30 марта самым поздним с 1995 года
Сегодня, 14:56
Машины массово вылетают с дороги из-за непогоды в Ростовской области
Сегодня, 14:56
Ростовский климатолог Иошпа назвал снегопад 30 марта самым поздним с 1995 года
Сегодня, 14:56
Ростовский депутат Бородай рассказал, когда начнется контрнаступление ВСУ
Сегодня, 08:48
Весенний сад зацветет пышным цветом в Ростове-на-Дону
28 марта 07:22