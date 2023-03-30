Губернатор Голубев рассказал, как Ростовскую область защищают от провокаций ВСУ

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, что еще девять лет назад каждый приграничный муниципалитет наладил сотрудничество с пограничниками, к взаимодействию также подключились ГУ МВД, правоохранительные органы и силовики, которые с устранением госграницы стали охранять зоны потенциальных угроз безопасности.
«В настоящее время ситуация у нас стабильная, но жизнь непредсказуема, и нельзя ни в коем случае терять бдительность», — добавил Василий Голубев, что местные структуры правоохранительных органов продолжают сотрудничать с коллегами из ЛДНР, чтобы обеспечить безопасность населения.
Кроме того, особое внимание безопасности власти уделяют во время массовых мероприятий, где собирается большое количество дончан.
Ранее ростовские таможенники обнаружили оружие на турецком теплоходе.