Губернатор Голубев рассказал, как Ростовскую область защищают от провокаций ВСУ

«В настоящее время ситуация у нас стабильная, но жизнь непредсказуема, и нельзя ни в коем случае терять бдительность», — добавил Василий Голубев, что местные структуры правоохранительных органов продолжают сотрудничать с коллегами из ЛДНР, чтобы обеспечить безопасность населения.