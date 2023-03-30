Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
В интервью изданию «Интерфакс» он рассказал подробности строительства нового автовокзала на месте старого аэропорта. Новый транспортный узел будет обслуживать межмуниципальные рейсы, но при этом старый автовокзал, расположенный вблизи железнодорожного вокзала, продолжить работать.
Планируется организовать оптимальную логистику и маршрутизацию, чтобы обеспечить комфортную пересадку на городской транспорт для приезжающих из других муниципалитетов. Таким образом они смогут добраться в любую точку города.
Отмечается, что реализация этого проекта может завершиться в этом году.
Ранее урбанист заявил, что перенос автовокзала может разрушить транспортные узлы Ростова.