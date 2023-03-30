Кроме того, Голубев сообщил, что коечный фонд для пациентов с коронавирусом снижен до минимума, и больницы готовы оказать помощь тем, кто нуждается в ней. Тестирование на коронавирус в области не снижается, и регион полностью обеспечен медикаментами.