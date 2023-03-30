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Published Сегодня, 12:01

Modified Сегодня, 12:03

Updated Сегодня, 12:03

Губернатор Голубев заявил о нулевой смертности от коронавируса в Ростовской области

30 марта 2023, 12:01
Фото: marek-studzinski/unsplash
Губернатор Голубев заявил о нулевой смертности от коронавируса в Ростовской области
В Ростовской области люди перестали умирать от коронавируса, сообщил губернатор Василий Голубев.

В интервью изданию «Интерфакс» он рассказал, что в области отмечается нулевая смертность от коронавируса. Он отметил, что количество заболевших в регионе значительно снизилось за последние несколько дней, и заболеваемость идет на спад.

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Кроме того, Голубев сообщил, что коечный фонд для пациентов с коронавирусом снижен до минимума, и больницы готовы оказать помощь тем, кто нуждается в ней. Тестирование на коронавирус в области не снижается, и регион полностью обеспечен медикаментами.

«Нулевая смертность от коронавируса — это самое главное. Эта тенденция сохраняется длительное время», — подчеркнул губернатор.

Ранее в ВОЗ заявили о возможном завершении пандемии ковида до конца 2023 года.

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