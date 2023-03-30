Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
В интервью изданию «Интерфакс» он рассказал, что в области отмечается нулевая смертность от коронавируса. Он отметил, что количество заболевших в регионе значительно снизилось за последние несколько дней, и заболеваемость идет на спад.
Кроме того, Голубев сообщил, что коечный фонд для пациентов с коронавирусом снижен до минимума, и больницы готовы оказать помощь тем, кто нуждается в ней. Тестирование на коронавирус в области не снижается, и регион полностью обеспечен медикаментами.
«Нулевая смертность от коронавируса — это самое главное. Эта тенденция сохраняется длительное время», — подчеркнул губернатор.
Ранее в ВОЗ заявили о возможном завершении пандемии ковида до конца 2023 года.