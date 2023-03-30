Губернатор Василий Голубев ввел режим ЧС в Ростовской области из-за снегопада

Глава Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале сообщил, что ввел режим Чрезвычайной ситуации в некоторых донских районах из-за сильного снегопада и обрывов линий электропередач, из-за чего в части населенных пунктах пропало электричество.

Сюжет Снегопад в Ростовской области 30 марта