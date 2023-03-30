Губернатор Василий Голубев ввел режим ЧС в Ростовской области из-за снегопада

Posted Сегодня, 19:44
Published Сегодня, 19:44
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Updated Сегодня, 19:48
Губернатор региона приказал ввести режим ЧС в городе Шахты, Белокалитвенском, Каменском, Красносулинском и Октябрьском районах.
Василий Юрьевич рассказал, что в район бедствия направлена тяжелая техника и указал места пунктов обогрева.
Также он опубликовал видео сложных погодных условий, которые в данный момент сложились в районе Каменска-Шахтинского на трассе М-4 «Дон».
Ранее Rostovgazeta писала, что в Ростовской области из-за снегопада перекрыли 77 километров трассы М-4 «Дон».