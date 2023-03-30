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Published Сегодня, 19:44

Modified Сегодня, 19:48

Updated Сегодня, 19:48

Губернатор Василий Голубев ввел режим ЧС в Ростовской области из-за снегопада

30 марта 2023, 19:44
Фото: 1MI
Фото в каестве иллюстрации
Глава Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале сообщил, что ввел режим Чрезвычайной ситуации в некоторых донских районах из-за сильного снегопада и обрывов линий электропередач, из-за чего в части населенных пунктах пропало электричество.

Губернатор региона приказал ввести режим ЧС в городе Шахты, Белокалитвенском, Каменском, Красносулинском и Октябрьском районах.

Василий Юрьевич рассказал, что в район бедствия направлена тяжелая техника и указал места пунктов обогрева. 

Также он опубликовал видео сложных погодных условий, которые в данный момент сложились в районе Каменска-Шахтинского на трассе М-4 «Дон». 

Ранее Rostovgazeta писала, что в Ростовской области из-за снегопада перекрыли 77 километров трассы М-4 «Дон». 

 

#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Снегопад в Ростовской области 30 марта
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